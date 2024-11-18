Тепер стати студентом буде простіше: для певних професій знизять «прохідний бал»

Українські випускники будуть мати ще більше шансів зекономити на оплаті за навчання, якщо оберуть для себе аграрну спеціальність. Щоб підвищити популярність цього напрямку у Міністерстві освіти планують знизити прохідний бал на отримання гранту.

Про можливі зміни в умовах отримання грантового фінансування повідомив заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький. За його словами, через зниження вимог для отримання гранту МОН хоче заохотити випускників до вступу на аграрні спеціальності та закрити дефіцит таких необхідних державі спеціалістів.

Які умови для отримання гранту зараз?

Станом на сьогодні право на фінансову підтримку в оплаті навчання мають студенти, які задовільняють кільком умовам:

збираються навчатися на денній чи дуальній формі;

були зараховані на контракт;

мають більше 150 балів за НМТ з двох предметів.

Такі студенти мають право на грант І рівня, за яким щороку отримують у вигляді відшкодування 15 тис грн. Якщо ж бали випускника за НМТ перевищують 170 балів – він може розраховувати на грант ІІ рівня, якому відповідає відшкодування у розмірі 25 тисяч грн.

Як зміняться умови для студентів-аграріїв?

Як зазначає Винницький, більшість випускників, що обирають для себе аграрні спеціальності, за оцінками з НМТ ледь дотягують до 150 балів. Відповідно вони не мають шансів отримати грант, щоб покрити з нього частину витрат на навчання, а тому не зацікавлені у виборі професії агроінженера чи агронома.

Тож у МОН планують з наступного року виправити свою помилку та знизити «прохідний бал» для отримання гранту. Таким чином вдасться заохотити ще більшу кількість випускників до отримання освіти у галузі сільського господарства. Адже цей напрямок є надважливим для нашої країни і саме зараз потребує молодих, амбітних та кваліфікованих спеціалістів.