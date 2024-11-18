У Нафтогазі клієнтам видають «нульові довідки»: для чого вони потрібні та як отримати

Клієнти компанії Нафтогаз України можуть отримати довідку про те, що вони не мають заборгованості за газ. Як оформити таку довідку та для чого вона потрібна? Про це детально розповіли у повідомленні на офіційному сайті постачальника.

Як отримати «нульову довідку»?

Так звану «нульову довідку» клієнти Нафтогазу можуть сформувати самостійно в особистому кабінеті на сайті компанії. Для цього їм не доведеться стояти у чергах та проходити низку бюрократичних процедур.

Щоб отримати довідку про відсутність заборгованості потрібно виконати кілька кроків:

Зайти у особистий кабінет скориставшись своїм логіном та паролем. Перейти до розділу онлайн-послуг. Серед низки доступних обрати документ «Довідка про стан рахунку». Клікнути на кнопку «Сформувати».

Після цього довідку можна буде завантажити на комп’ютер чи смартфон, а також просто із сайту компанії відправити на довільну email адресу. Довідка є абсолютно безкоштовною для усіх клієнтів Нафтогазу.

Для чого потрібна довідка про відсутність боргу?

Перш за все довідка, що підтверджує відсутність заборгованості, допоможе споживачу отримати достовірну інформацію про стан його рахунку. Адже останнім часом Нафтогаз часто присилає своїм клієнтам неправильні платіжки із заниженими чи завищеними цифрами. Крім того пред’явити довідку про відсутність боргу громадянина можуть попросити у ЦНАПі чи іншій державній установі, наприклад під час оформлення субсидії.

А якщо боржником є сам постачальник?

Багатьом українцям, які нещодавно перейшли на обслуговання до Нафтогазу, досі не повернули гроші, сплачені попереднім постачальникам. На цю ситуацію Нафтогаз нажаль ніяк вплинути не може. Адже автоматично перекинути кошти з рахунку клієнта в іншій компанії на його рахунок у Нафтогазі неможливо.

Щоб отримати заборговані йому кошти споживач повинен особисто звернутися до попереднього постачальника та написати відповідну заяву. А якщо на заяву не реагують, постійно нагадувати про свій запит дзвінками чи особистими візитами. Іншого механізму для повернення цих коштів в Україні нажаль поки що не немає.