Как дешевле всего обогреть дом: газ точно не фаворит

33Выбор вида топлива для отопления частного дома в Украине – это вопрос, который беспокоит многих владельцев жилья. Чаще всего используют газ, уголь и дрова. Каждый из этих видов топлива имеет свои преимущества и недостатки.

Эффективность того или иного вида топлива зависит от количества тепловой энергии, выделяемой при его сгорании. Этот показатель называется удельной теплотой сгорания и измеряется в джоулях. Чтобы сравнить стоимость отопления разными видами топлива, необходимо рассчитать стоимость 1 киловатт-часа тепловой энергии, полученной из каждого из них.

Газовое отопление

Для отопления газом в Украине обычно используют природный газ. Его теплотворная способность, то есть количество теплоты, выделяемое при сгорании 1 м³, в среднем составляет 34,3 МДж. Это означает, что сжигая 1 кубический метр газа, мы получаем 9,53 киловатт-часа тепловой энергии (34,3 МДж / 3,6 МДж/кВт-ч).

Однако, не весь газ превращается в тепло. Современные газовые котлы имеют коэффициент полезного действия (КПД) около 90%. Это означает, что из 9,53 кВт-ч, полученных от сжигания 1 м³ газа, в дом попадет лишь 8,57 кВт-ч (9,53 кВт-ч * 0,9).

По данным «Нафтогаза Украины», средняя стоимость 1 м³ природного газа составляет 7,96 гривен. К этой стоимости стоит добавить среднюю стоимость доставки, которая составляет около 1,88 гривен за кубический метр. Таким образом, общая стоимость 1 м³ газа для потребителя составляет 9,84 гривны.

Итак, стоимость 1 киловатт-часа тепловой энергии, полученной из газа, можно рассчитать так:

1 кВт-ч = 3,6 МДж

Стоимость 1 кВт-ч = (3,6 МДж * 9,84 грн) / 30,87 МДж ≈ 1,15 грн.

По средним украинским ценам, 1 киловатт-час тепловой энергии, полученной из природного газа, обойдется потребителю примерно в 1,15 гривны.

Уголь

Для отопления частных домов в Украине часто используют уголь. Разные сорта угля имеют разную теплотворную способность, то есть количество теплоты, которую они отдают при сгорании.

Допустим, мы используем каменный уголь, который в среднем выделяет 29,3 мегаджоуля (МДж) теплоты при сжигании 1 килограмма. Это означает, что сжигая 1 килограмм такого угля, мы получим примерно 8,14 киловатт-часа (кВт-ч) тепловой энергии.

Однако, не вся теплота, выделяемая при сгорании угля, используется для отопления. Часть ее теряется. Эффективность использования топлива определяется коэффициентом полезного действия (КПД) котла. Предположим, что наш котел имеет КПД 80%. Это означает, что из 8,14 кВт-ч, полученных от сжигания 1 кг угля, мы сможем использовать для отопления только 80%, то есть 6,51 кВт-ч.

Теперь рассчитаем стоимость тепловой энергии. Если 1 тонна (1000 кг) угля стоит 11 000 гривен, то 1 килограмм стоит 11 гривен. Поскольку 1 килограмм угля дает нам 6,51 кВт-ч полезной тепловой энергии, то стоимость 1 кВт-ч тепловой энергии, полученной из угля, будет 11 гривен поделить на 6,51, что примерно равно 1,69 гривны.

Таким образом, по нашим расчетам, при использовании каменного угля с заданными характеристиками и котла с КПД 80%, 1 киловатт-час тепловой энергии для отопления обойдется примерно в 1,69 гривны.

Дрова

Рассчитать точную стоимость отопления дровами сложно из-за многообразия пород деревьев, их влажности и формы. Например, дубовые дрова, которые считаются одними из самых калорийных, могут стоить около 2300 грн за кубометр. Но их теплотворность и стоимость могут отличаться в зависимости от региона и продавца.

Для упрощенного расчета возьмем средние показатели: 1 кубометр дубовых дров весит около 690 кг и имеет теплотворность около 4,2 кВт-ч/кг. При эффективности котла 70%, сжигая 1 кг таких дров, мы получим около 2,94 кВт-ч полезной тепловой энергии.

Если 1 килограмм дубовых дров стоит около 3,3 грн (по средней цене 2300 грн за кубометр), то 1 кВт-ч тепловой энергии, полученной из дров, обойдется примерно в 1,12 грн.

Сравнение с другими видами топлива:

Дрова: 1,12 грн/кВт-ч

Газ: 1,15 грн/кВт-ч

Уголь: 1,69 грн/кВт-ч

Несмотря на приблизительность расчетов, можно сделать вывод, что отопление дровами является одним из самых дешевых вариантов. Однако, стоит учитывать дополнительные расходы на заготовку, хранение и розжиг дров, а также физические усилия, связанные с этим процессом. Кроме того, эффективность отопления дровами зависит от качества котла и правильности его эксплуатации.