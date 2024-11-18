Як найдешевше обігріти будинок: газ точно не фаворит

18Вибір виду палива для опалення приватного будинку в Україні – це питання, яке турбує багатьох власників житла. Найчастіше використовують газ, вугілля та дрова. Кожен з цих видів палива має свої переваги та недоліки.

Ефективність того чи іншого виду палива залежить від кількості теплової енергії, що виділяється під час його згоряння. Цей показник називається питомою теплотою згоряння і вимірюється в джоулях. Щоб порівняти вартість опалення різними видами палива, необхідно розрахувати вартість 1 кіловат-години теплової енергії, отриманої з кожного з них.

Газове опалення

Для опалення газом в Україні зазвичай використовують природний газ. Його теплотворна здатність, тобто кількість теплоти, що виділяється при згорянні 1 м³, в середньому становить 34,3 МДж. Це означає, що спалюючи 1 кубічний метр газу, ми отримуємо 9,53 кіловат-години теплової енергії (34,3 МДж / 3,6 МДж/кВт·год).

Однак, не весь газ перетворюється на тепло. Сучасні газові котли мають коефіцієнт корисної дії (ККД) близько 90%. Це означає, що з 9,53 кВт·год, отриманих від спалювання 1 м³ газу, в будинок потрапить лише 8,57 кВт·год (9,53 кВт·год * 0,9).

За даними “Нафтогазу України”, середня вартість 1 м³ природного газу становить 7,96 гривень. До цієї вартості варто додати середню вартість доставки, яка становить близько 1,88 гривень за кубічний метр. Таким чином, загальна вартість 1 м³ газу для споживача становить 9,84 гривні.

Отже, вартість 1 кіловат-години теплової енергії, отриманої з газу, можна розрахувати так:

1 кВт·год = 3,6 МДж

Вартість 1 кВт·год = (3,6 МДж * 9,84 грн) / 30,87 МДж ≈ 1,15 грн.

За середніми українськими цінами, 1 кіловат-година теплової енергії, отриманої з природного газу, обійдеться споживачу приблизно в 1,15 гривні.

Вугілля

Для опалення приватних будинків в Україні часто використовують вугілля. Різні сорти вугілля мають різну теплотворну здатність, тобто кількість теплоти, яку вони віддають при згорянні.

Припустимо, ми використовуємо кам’яне вугілля, яке в середньому виділяє 29,3 мегаджоуля (МДж) теплоти при спалюванні 1 кілограма. Це означає, що спалюючи 1 кілограм такого вугілля, ми отримаємо приблизно 8,14 кіловат-години (кВт·год) теплової енергії.

Однак, не вся теплота, що виділяється при згорянні вугілля, використовується для опалення. Частина її втрачається. Ефективність використання палива визначається коефіцієнтом корисної дії (ККД) котла. Припустимо, що наш котел має ККД 80%. Це означає, що з 8,14 кВт·год, отриманих від спалювання 1 кг вугілля, ми зможемо використати для опалення лише 80%, тобто 6,51 кВт·год.

Тепер розрахуємо вартість теплової енергії. Якщо 1 тонна (1000 кг) вугілля коштує 11 000 гривень, то 1 кілограм коштує 11 гривень. Оскільки 1 кілограм вугілля дає нам 6,51 кВт·год корисної теплової енергії, то вартість 1 кВт·год теплової енергії, отриманої з вугілля, буде 11 гривень поділити на 6,51, що приблизно дорівнює 1,69 гривні.

Таким чином, за нашими розрахунками, при використанні кам’яного вугілля з заданими характеристиками і котла з ККД 80%, 1 кіловат-година теплової енергії для опалення обійдеться приблизно в 1,69 гривні.

Дрова

Розрахувати точну вартість опалення дровами складно через різноманіття порід дерев, їх вологості та форми. Наприклад, дубові дрова, які вважаються одними з найкалорійніших, можуть коштувати близько 2300 грн за кубометр. Але їх теплотворність та вартість можуть відрізнятися залежно від регіону та продавця.

Для спрощеного розрахунку візьмемо середні показники: 1 кубометр дубових дров важить близько 690 кг і має теплотворність близько 4,2 кВт·год/кг. При ефективності котла 70%, спалюючи 1 кг таких дров, ми отримаємо близько 2,94 кВт·год корисної теплової енергії.

Якщо 1 кілограм дубових дров коштує близько 3,3 грн (за середньою ціною 2300 грн за кубометр), то 1 кВт·год теплової енергії, отриманої з дров, обійдеться приблизно в 1,12 грн.

Порівняння з іншими видами палива:

Дрова: 1,12 грн/кВт·год

Газ: 1,15 грн/кВт·год

Вугілля: 1,69 грн/кВт·год

Незважаючи на приблизність розрахунків, можна зробити висновок, що опалення дровами є одним з найдешевших варіантів. Однак, варто враховувати додаткові витрати на заготівлю, зберігання та розпал дров, а також фізичні зусилля, пов’язані з цим процесом. Крім того, ефективність опалення дровами залежить від якості котла та правильності його експлуатації.