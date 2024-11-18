Стало известно, какие 5 авто чаще всего покупают украинцы: вы будете удивлены

Рынок автомобилей в Украине продолжает активно развиваться. Одни модели пользуются большим спросом среди покупателей, чем другие. Это зависит от таких факторов, как надежность, экономичность и общая популярность. Давайте рассмотрим пять моделей автомобилей, которые, по наблюдениям экспертов, быстрее всего находят новых владельцев на украинском рынке.

Honda Accord

Пятое место в рейтинге занимает Honda Accord восьмого поколения. Этот автомобиль известен своими мощными бензиновыми двигателями объемом 2.0 и 2.4 литра, а также надежным дизельным двигателем 2.2 литра. Несмотря на некоторые проблемы с коррозией кузова, Honda Accord пользуется стабильным спросом, особенно модели с автоматической коробкой передач.

Volvo V50

На четвертом месте рейтинга расположилась Volvo V50. Этот автомобиль сочетает в себе экономичный и надежный 1.6-литровый дизельный двигатель с механической коробкой передач. Благодаря своим характеристикам, Volvo V50 стала популярной как среди новых, так и среди подержанных автомобилей на украинском рынке.

Peugeot 308

Третье место занимает Peugeot 308. Модели Peugeot 308, выпущенные после 2016 года, завоевали доверие украинских водителей благодаря надежным автоматическим коробкам передач Aisin и экономичным 1.6-литровым дизельным двигателям. Однако стоит отметить, что модели с роботизированными коробками передач менее популярны среди покупателей.

Skoda Superb

Второе место в рейтинге принадлежит Skoda Superb. Этот представительский автомобиль среднего класса сочетает в себе комфорт, качественную сборку и мощный 2.0-литровый дизельный двигатель с автоматической коробкой передач DSG. Незначительные проблемы с лакокрасочным покрытием не влияют на его популярность среди покупателей.

Renault Megane

А лидером рейтинга является Renault Megane третьего поколения. Этот автомобиль оснащен 1.5-литровым дизельным двигателем K9K и механической коробкой передач, что обеспечивает ему высокую надежность и экономичность. Кроме того, кузов Renault Megane достаточно устойчив к коррозии. Модели с роботизированными коробками передач менее популярны из-за их меньшей надежности.