Стало відомо, які 5 авто найчастіше купують українці: ви будете здивовані

Ринок автомобілів в Україні продовжує активно розвиватися. Одні моделі користуються більшим попитом серед покупців, ніж інші. Це залежить від таких факторів, як надійність, економічність та загальна популярність. Давайте розглянемо п’ять моделей автомобілів, які, за спостереженнями експертів, найшвидше знаходять нових власників на українському ринку.

Honda Accord

П’яте місце в рейтингу займає Honda Accord восьмого покоління. Цей автомобіль відомий своїми потужними бензиновими двигунами об’ємом 2.0 та 2.4 літри, а також надійним дизельним двигуном 2.2 літри. Незважаючи на деякі проблеми з корозією кузова, Honda Accord користується стабільним попитом, особливо моделі з автоматичною коробкою передач.

Volvo V50

На четвертому місці рейтингу розташувалася Volvo V50. Цей автомобіль поєднує в собі економічний та надійний 1.6-літровий дизельний двигун з механічною коробкою передач. Завдяки своїм характеристикам, Volvo V50 стала популярною як серед нових, так і серед вживаних автомобілів на українському ринку.

Peugeot 308

Третє місце займає Peugeot 308. Моделі Peugeot 308, випущені після 2016 року, завоювали довіру українських водіїв завдяки надійним автоматичним коробкам передач Aisin та економічним 1.6-літровим дизельним двигунам. Однак варто зазначити, що моделі з роботизованими коробками передач менш популярні серед покупців.

Skoda Superb

Друге місце в рейтингу належить Skoda Superb. Цей представницький автомобіль середнього класу поєднує в собі комфорт, якісну збірку та потужний 2.0-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач DSG. Незначні проблеми з лакофарбовим покриттям не впливають на його популярність серед покупців.

Renault Megane

А лідером рейтингу є Renault Megane третього покоління. Цей автомобіль оснащений 1.5-літровим дизельним двигуном K9K та механічною коробкою передач, що забезпечує йому високу надійність та економічність. Крім того, кузов Renault Megane досить стійкий до корозії. Моделі з роботизованими коробками передач менш популярні через їхню меншу надійність.