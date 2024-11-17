Этим секретом не делятся соседи: как увеличить урожайность картофеля. когда он растет на одном месте

Многие для посадки картофеля используют один и тот же участок из года в год. Это приводит к истощению почвы и снижению урожая. Чтобы восстановить плодородие земли, нужно обновить посевной материал, высевать сидераты и соблюдать правила выращивания.

Ботва

Примерно за две недели до уборки урожая нужно скосить и сжечь ботву, особенно если она пожелтела и засохла, поскольку может быть заражена фитофторозом. После уборки картофеля почву рекомендуется обработать биофунгицидом. Если ботва была больная, то перед хранением картофель нужно обработать фунгицидом и просушить.

Сидераты

Сразу после уборки картофеля нужно высеять сидераты (бобовые, крестоцветные, злаковые). Опытные огородники рекомендуют высевать холодостойкие и быстрорастущие культуры, такие как овес или горчица. Когда всходы достигнут 10-12 см, их нужно скосить и заделать в почву. Сидераты предотвращают распространение вредителей и болезней, оздоравливают почву, насыщают ее органикой и восстанавливают структуру.

Удобрения

После уборки урожая участок очищают от ботвы и сорняков, а затем вносят удобрения и перекапывают землю. Осенью рекомендуется вносить компост, перегной, торф, аммиачную селитру, двойной суперфосфат, сульфат калия и золу.

Подготовка к посадке

После внесения удобрений почву нужно перекопать или разровнять граблями. За месяц до посадки картофель достают из погреба и размещают в светлом помещении с температурой 12-18 градусов. Сажать картофель нужно, когда почва прогреется до 7-8 градусов.

Поэтому, чтобы получить хороший урожай картофеля, нужно заботиться о почве. После уборки урожая нужно очистить участок, сжечь ботву, внести удобрения и высеять сидераты. Это поможет восстановить плодородие почвы и защитить растения от болезней. Перед посадкой картофель нужно подготовить и высадить в прогретую почву.