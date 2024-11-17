Цим секретом не діляться сусіди: як збільшити врожайність картоплі. коли вона росте на одному місці 

Багато хто для посадки картоплі використовує один і той самий ділянку року в рік. Це призводить до виснаження ґрунту та зниження врожаю. Щоб відновити родючість землі, потрібно оновити посівний матеріал, висівати сидерати та дотримуватися правил вирощування.

Бадилля

Приблизно за два тижні до збирання врожаю потрібно скосити та спалити бадилля, особливо якщо воно пожовкло та засохло, оскільки може бути заражене фітофторозом. Після збирання картоплі ґрунт рекомендується обробити біофунгіцидом. Якщо бадилля було хворе, то перед зберіганням картоплю потрібно обробити фунгіцидом і просушити.

Сидерати

Відразу після збирання картоплі потрібно висіяти сидерати (бобові, хрестоцвіті, злакові). Досвідчені городники рекомендують висівати холодостійкі та швидкорослі культури, такі як овес або гірчиця. Коли сходи досягнуть 10-12 см, їх потрібно скосити та закласти в ґрунт. Сидерати запобігають поширенню шкідників та хвороб, оздоровлюють ґрунт, насичують його органікою та відновлюють структуру.

Добрива

Після збирання врожаю ділянку очищають від бадилля та бур’янів, а потім вносять добрива і перекопують землю. Восени рекомендується вносити компост, перегній, торф, аміачну селітру, подвійний суперфосфат, сульфат калію та золу.

Підготовка до посадки

Після внесення добрив ґрунт потрібно перекопати або розрівняти граблями. За місяць до посадки картоплю дістають із погреба і розміщують у світлому приміщенні з температурою 12-18 градусів. Садити картоплю потрібно, коли ґрунт прогріється до 7-8 градусів.

Отож, щоб отримати хороший урожай картоплі, потрібно дбати про ґрунт. Після збирання врожаю потрібно очистити ділянку, спалити бадилля, внести добрива та висіяти сидерати. Це допоможе відновити родючість ґрунту та захистити рослини від хвороб. Перед посадкою картоплю потрібно підготувати та висадити в прогрітий ґрунт.