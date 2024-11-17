На этой неделе погода удивит украинцев: какие области больше всего засыплет снегом

Хоть погода немного порадовала нас теплом, настоящая зима уже на пороге и придет в Украину уже на этой неделе. Почти по всей стране ожидается снег. По данным синоптиков, с понедельника начнутся осадки и похолодание.

Когда в Украине начнется снегопад

На западе Украины уже с понедельника начнется дождливая погода со снегом. Днем будет до +8 градусов тепла, а ночью – до +2. В других частях страны снега не прогнозируют, но на севере и юге возможны дожди. Температура днем не поднимется выше +11 градусов, а ночью опустится до +6 градусов.

На востоке Украины будет пасмурно, но без осадков, температура воздуха достигнет +9 градусов.

В четверг, 21 ноября, снег выпадет почти по всей Украине. На западе страны будет идти небольшой снег с дождем, температура будет около 0 градусов. Больше всего снега ожидается в центральных и северных областях, несмотря на то, что там прогнозируют дождь. Температура днем достигнет +7 градусов, а ночью – +2 градусов.

На востоке страны снег маловероятен, но будет тепло – до +12 градусов. На юге Украины будет дождливая погода без снега.

Добавим, что по прогнозам синоптиков этого уровня зима будет довольно теплой. Средняя температура будет бить все рекорды. Ожидается, что зима 2024-2025 установит новый рекорд.

И это отличная новость для украинцев. Ведь из-за ракетной атаки российских оккупантов в Украине снова начали вводить графики отключения электроэнергии. А чем теплее будет погода, тем короче будут отключения. Добавим, что в понедельник, 18 ноября, по всей территории Украины будут применены две очереди отключения электроэнергии. Предварительно такая ситуация будет сохраняться несколько дней. Ведь ранее в Укрэнерго добавили, что эта атака россиян не нанесла значительного ущерба энергосистеме.