Цього тижня погода здивує українців: які області найбільше засипле снігом

Хоч погода трохи порадувала нас теплом, справжня зима вже на порозі і прийде до України вже цього тижня. Майже по всій країні очікується сніг. За даними синоптиків, з понеділка почнуться опади та похолодання.

Коли в Україні почнеться снігопад

На заході України вже з понеділка розпочнеться дощова погода зі снігом. Вдень буде до +8 градусів тепла, а вночі – до +2. В інших частинах країни снігу не прогнозують, але на півночі та півдні можливі дощі. Температура вдень не підніметься вище +11 градусів, а вночі опуститься до +6 градусів.

На сході України буде похмуро, але без опадів, температура повітря досягне +9 градусів.

У четвер, 21 листопада, сніг випаде майже по всій Україні. На заході країни йтиме невеликий сніг з дощем, температура буде близько 0 градусів. Найбільше снігу очікується в центральних та північних областях, незважаючи на те, що там прогнозують дощ. Температура вдень досягне +7 градусів, а вночі – +2 градусів.

На сході країни сніг малоймовірний, але буде тепло – до +12 градусів. На півдні України буде дощова погода без снігу.

Додамо, що за прогнозами синоптиків цього рівня зима буде доволі теплою. Середня температура битиме всі рекорди. Очікується, що зима 2024-2025 встановить новий рекорд.

І це чудова новина для українців. Адже через ракетну атаку російських окупантів в Україні знову почали запроваджувати графіки відключення електроенергії. А чим теплішою буде погода, тим коротшими будуть відключення. Додамо, що в понеділок, 18 листопада, по всій території Україні будуть застосовані дві черги відключення електроенергії. Попередньо така ситуація зберігатиметься кілька днів. Адже раніше в Укренерго додали, що ця атака росіян не завдала значної шкоди енергосистемі.