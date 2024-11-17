Электроэнергия снова подорожает: сколько будем платить уже с 1 января

Несмотря на то, что Национальный банк Украины предупредил о возможном повышении тарифов на коммунальные услуги в 2025 году, некоторые украинцы почувствуют рост цен на электроэнергию уже в ближайшее время. Хотя непосредственно население не будет платить больше за свет, но это повышение неизбежно скажется на ценах товаров и услуг, которые мы потребляем ежедневно.

Детали

Причиной такого положения вещей стало решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении тарифа на передачу электроэнергии. Хотя сначала предлагалось значительно выше повышение, комиссия все же пошла на уступки и установила меньший тариф.

Однако, несмотря на компромисс, это решение непосредственно коснется промышленности и бизнеса. Именно они будут платить за повышенные тарифы на передачу электроэнергии. По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, это приведет к подорожанию товаров и услуг, которые мы потребляем ежедневно. То есть, повышение тарифов для промышленности косвенно повлияет на цены для населения.

Эксперты объясняют, что рост расходов на электроэнергию для бизнеса заставит его повышать цены на свою продукцию и услуги. Это, в свою очередь, приведет к инфляции и росту цен на товары ежедневного потребления. Особенно заметно это будет в таких отраслях, как производство пищевых продуктов и водоснабжение, где электроэнергия является одним из основных ресурсов.

Ситуация осложняется тем, что с 1 ноября НКРЭКУ уже повысила предельные цены на электроэнергию для промышленности. Это еще больше увеличило расходы предприятий и, соответственно, создало дополнительное давление на цены для потребителей.

Таким образом, хотя непосредственно население не почувствует повышения тарифов на электроэнергию, но это повышение неизбежно скажется на ценах товаров и услуг, которые мы потребляем ежедневно. Это является следствием цепной реакции, когда рост затрат на электроэнергию для бизнеса приводит к повышению цен на его продукцию, а это, в свою очередь, ведет к инфляции.