Тарифи на доставку газу переглянуть: скільки будемо платити з 1 січня

Хоча тариф на доставку газу залишиться незмінним, сума у ваших платіжках може змінитися. Це пов’язано з тим, що розрахунок вартості доставки газу здійснюється за фактичним споживанням за попередній рік. Тобто, якщо ви спожили більше газу, то й платитимете більше за доставку.

Деталі

В різних регіонах України тарифи на доставку газу відрізняються. Це залежить від багатьох факторів, таких як протяжність газових мереж, кількість споживачів, рельєф місцевості та інші. Наприклад, у густонаселених містах, таких як Київ, де газові мережі більш розвинені, тариф на доставку нижчий, ніж у віддалених населених пунктах.

Ці кошти використовуються для утримання та модернізації газових мереж, оплати праці працівників газових компаній, а також для ліквідації аварій. Чим більша та складніша газова мережа, тим більше коштів потрібно на її обслуговування.

Як розраховується сума за доставку газу?

Щорічно, з 1 жовтня по 30 вересня, фіксується обсяг спожитого газу. Саме на основі цього обсягу розраховується сума до оплати за доставку газу. Якщо ви хочете отримати точніші розрахунки, своєчасно передавайте показання лічильника.

Що таке мінімальний обсяг споживання газу?

Навіть якщо ви майже не використовуєте газ, вам все одно доведеться сплатити певну мінімальну суму за доставку. Це пов’язано з тим, що газові мережі підключені до вашого помешкання, і їх обслуговування потребує певних витрат. Розмір мінімального обсягу залежить від того, для чого ви використовуєте газ (тільки для приготування їжі, або також для опалення).

Вартість доставки газу залежить від багатьох факторів, включаючи протяжність газових мереж, кількість споживачів та обсяг спожитого газу. Щоб уникнути несподіванок у платіжках, своєчасно передавайте показання лічильника та ознайомтеся з деталями розрахунку вартості доставки газу у вашому регіоні.