Електроенергія знову здорожчає: скільки будемо платити вже з 1 січня

Незважаючи на те, що Національний банк України попередив про можливе підвищення тарифів на комунальні послуги у 2025 році, деякі українці відчують зростання цін на електроенергію вже найближчим часом. Хоча безпосередньо населення не платитиме більше за світло, але це підвищення неминуче позначиться на цінах товарів та послуг, які ми споживаємо щодня.

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Причиною такого стану речей стало рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про підвищення тарифу на передачу електроенергії. Хоча спочатку пропонувалося значно вище підвищення, комісія все ж таки пішла на поступки і встановила менший тариф.

Однак, незважаючи на компроміс, це рішення безпосередньо торкнеться промисловості та бізнесу. Саме вони будуть платити за підвищені тарифи на передачу електроенергії. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, це призведе до подорожчання товарів та послуг, які ми споживаємо щодня. Тобто, підвищення тарифів для промисловості опосередковано вплине на ціни для населення.

Експерти пояснюють, що зростання витрат на електроенергію для бізнесу змусить його підвищувати ціни на свою продукцію та послуги. Це, в свою чергу, призведе до інфляції і зростання цін на товари щоденного вжитку. Особливо помітно це буде в таких галузях, як виробництво харчових продуктів та водопостачання, де електроенергія є одним з основних ресурсів.

Ситуація ускладнюється тим, що з 1 листопада НКРЕКП вже підвищила граничні ціни на електроенергію для промисловості. Це ще більше збільшило витрати підприємств і, відповідно, створило додатковий тиск на ціни для споживачів.

Таким чином, хоча безпосередньо населення не відчує підвищення тарифів на електроенергію, але це підвищення неминуче позначиться на цінах товарів та послуг, які ми споживаємо щодня. Це є наслідком ланцюгової реакції, коли зростання витрат на електроенергію для бізнесу призводить до підвищення цін на його продукцію, а це, в свою чергу, веде до інфляції.