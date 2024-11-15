Эксперты рассказали, почему возле ноутбука категорически нельзя есть

Перекусить пока работаешь или учишься за ноутбуком – это распространенная практика. А жевать какие-нибудь вкусности во время просмотра фильмов — это и вовсе обязательный атрибут. Но, как говорят эксперты, есть над лэптопом не рекомендуется. Таким образом, вы можете спровоцировать серьезные поломки гаджета. Давайте расскажем об этом немного подробнее.

Что может случиться?

Даже если вы просто едите попкорн – это может плохо закончиться для вашего ноутбука. Если вы едите прямо над лэптопом, например, держа его на коленях, или сидите за столом и ноутбук близко придвинут к краю, то на него могут попадать крошки от еды. Вот, что в результате может случиться:

Крошки попадают под кнопки и они не будут корректно работать. Кнопки не будут нажиматься до конца и, конечно, работать с таким ноутбуком будет очень не удобно. Лишний мусор под клавиатурой может провоцировать нагрев ноутбука. Если вы его вовремя не почистите, то он будет нагреваться даже находясь на жесткой и охлажденной поверхности. Впоследствии лэптоп также может самовольно выключаться, или совсем прекратить работать. Ну и если вы смаковали не чипсами или попкорном, а например, пили чай и пролили хотя бы немного на поверхность, то все будет еще критичнее. Жидкость, которая попадет под клавиатуру, может проникнуть и дальше внутрь ноутбука. Это спровоцирует окисление важных деталей и компонентов вплоть до того, что их придется заменять.

Итак, лучше все же не есть над лэптопом, или в момент трапезы отодвинуть его на безопасную дистанцию, чтобы еда на него точно не попала.

Как еще можно продлить жизнь ноутбуку?

Чтобы ваш лэптоп служил вам долго и надежно соблюдайте несколько простых правил. Ставьте его только на жесткую подставку на которой нет пыли (нельзя держать ноутбук на кровати, например, на пледе). Регулярно его очищайте от пыли (хотя бы раз в год). Для лучшего эффекта можно купить специальную подставку с вентилятором.