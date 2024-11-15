Експерти розповіли, чому біля ноутбука категорично не можна їсти

Перекусити поки працюєш, чи навчаєшся за ноутбуком — це поширена практика. А жувати якісь смаколики під час перегляду фільмів — це й зовсім обов’язковий атрибут. Але, як кажуть експерти, їсти над лептопом не рекомендується. Таким чином ви можете спровокувати серйозні поломки гаджета. Давайте розповімо про це трішки детальніше.

Що може трапитися?

Навіть якщо ви просто їсте попкорн — це може погано закінчитися для вашого ноутбука. Якщо ви їсте прямо над лептопом, наприклад, тримаючи його на колінах, або ж сидите за столом і ноутбук близько присунутий до краю, то на нього можуть потрапляти крихти від їжі. Ось, що внаслідок цього може трапитися:

Крихти потрапляють під кнопки й вони не коректно працюватимуть. Кнопки не натискатимуться до кінця й звісно ж працювати з таким ноутбуком буде дуже не зручно. Зайве сміття під клавіатурою може провокувати нагрівання ноутбука. Якщо ви його вчасно не почистите, то він нагріватиметься навіть перебуваючи на твердій і охолодженій поверхні. Згодом лептоп також може самовільно вимикатися, або й зовсім припинити працювати. Ну і якщо ви смакували не чипсами або попкорном, а, наприклад, пили чай й пролили бодай трішки на поверхню, то все буде ще критичніше. Рідина, яка потрапить під клавіатуру, може просочитися й далі всередину ноутбука. Це спровокує окислення важливих деталей та компонентів впритул до того, що їх доведеться замінювати.

Тож, краще все-таки не їсти над лептопом, або ж в момент трапези відсунути його на безпечну дистанцію, щоб їжа на нього точно не потрапила.

Як ще можна продовжити життя ноутбука?

Щоб ваш лептоп слугував вам довго та надійно дотримуйтесь кількох простих правил. Ставте його лише на тверду підставку на котрій немає пилюки (не можна тримати ноутбук на ліжку, наприклад, на пледі). Регулярно його очищайте від пилюки (хоча б раз у рік). Для ще кращого ефекту можна купити спеціальну підставку з вентилятором.