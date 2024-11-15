Теперь в Украине не будет больших пенсий: Правительство внесло ряд важных изменений в проект государственного бюджета на 2025 год

В настоящее время правительство активно работает над разработкой проекта бюджета на 2025 год. Вокруг него было много споров, ведь в проекте было множество спорных вопросов. Например, депутаты долго не могли прийти к общему мнению относительно того, уместны ли в Украине пенсии размером более 24 000 гривен. Также решили, что судьи могут комфортно чувствовать себя и без премий, а прокурорам решили не повышать зарплату, хотя с самого начала такое было в планах. Об этом рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Подласа.

Какие правки внесены?

В первую очередь отменено ранее анонсированное повышение зарплат прокурорам.

“Нужно начать с самой скандальной истории — это предложенное повышение зарплат прокуроров. Тогда 242 депутата проголосовали против такого предложения правительства, и мы внесли в бюджет правку, что не нужно повышать зарплату прокурорам. И правительство это учло“, — заявила Подласа.

Также, далее взялись за премии судьям. Сначала хотела просто сократить их на 40%, но правительство решило, что в 2025 году в стране будет значительно больше важных финансовых вопросов, которые нужно будет закрывать. Именно поэтому пока в проекте совсем не предусмотрены премии судьям.

Было и еще одно замечание, которое Правительство одобрило.

“У нас была принципиальная позиция по ликвидации Государственного дорожного фонда и направления всех поступлений, фактически налогов – акциза, ввозной пошлины – в общий фонд госбюджета для того, чтобы их можно было использовать на нужды обороны. И это тоже, к счастью, правительство учло”, — добавила Подласа.

Также, в Украине больше не будет пенсий больше 23 000 гривен. Роксолана Пидласа отмечает, что такие пенсии и так имели обычно чиновники, те же прокуроры и судьи. Что касается простого населения, то таких лиц в этом списке почти не было.