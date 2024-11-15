Коли потрібно припиняти пити пиво: з певного віку цей напій не лікує, а калічить

Вживання алкоголю в помірних кількостях на думку більшості лікарів не є шкідливим. Ба більше, випиваючи щодня келих червоного вина можна суттєво знизити ризик серцево-судинних захворювань. А ось пиво, особливо якщо вживати його у похилому віці, може навпаки прискорити появу деяких недуг.

Виявляється вживання пива після 65 років сприяє розвитку хвороби Альцгеймера – одного з видів деменції. Цей недуг характеризується погіршенням розумових здібностей та пам’яті, а згодом веде до повнної втрати людиною здатності до самообслуговування та комунікації з іншими людьми.

На думку авторитетного американського невролога Річарда Рестака людям похилого віку, яким вже виповнилося 65 років, варто повністю відмовитися не тільки від пива, але й від інших видів алкоголю. Він пояснив, що алкоголь – це хоч і слабкий, та все ж нейротоксин. Він шкідливо впливає на нервові клітини і може суттєво погіршувати їх функції. А у віці понад 65 років збереження нейронів є надважливим.

Доктор Рестак стверджує, що у 65-ть ризик деменції і без вживання алкоголю зростає в 5 разів. А якщо при цьому ще й регулярно пити пиво, коньяк чи інші види алкоголю – імовірність захворіти на Альцгеймера збільшуватиметься у геометричній прогресії.

Спеціалісти Міланського університету Бікокка висунули зустрічну гіпотезу. Вони вважають, що хмільне пиво навпаки є свого роду профілактикою від деменції. Головне вживати його у розумних кількостях.

Італійські вчені дослідили чотири найпоширеніші види екстрактів із квіток хмелю, що входять до складу хмільного пива. В процесі дослідження вони виявили, що всі ці екстракти в тій чи іншій мірі запобігають агрегації білків мозку. А саме цей процес і призводить до розвитку хвороби Альцгеймера.

Та в одному італійські вчені все ж погоджуються з американцями: пити пиво чи будь-який інший алкоголь у похилому віці не варто. Адже навіть ті напої, що у 20-30 років позитивно впливають на здоров’я, після 60-65 років втрачають свої цілющі властивості й завдають більше шкоди, аніж користі.