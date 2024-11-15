Тепер в Україні не буде великих пенсій: Уряд вніс низку важливих змін до проєкту державного бюджету на 2025 рік

Наразі Уряд активно працює над розробкою проєкту бюджету на 2025 рік. Навколо нього було багато суперечок, адже в проєкті було безліч спірних питань. Наприклад, депутати довго не могли дійти до спільної думки стосовно того, чи доречними в Україні є пенсії розміром понад 24 000 гривень. Також, вирішили, що судді можуть комфортно почуватися й без премій, а прокурорам вирішили не підвищувати зарплату, хоча з самого початку таке було в планах. Про все це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Які правки внесено?

В першу чергу скасовано раніше анонсоване підвищення зарплат прокурорам.

“Треба почати з найбільш скандальної історії — це запропоноване підвищення зарплат прокурорів. Тоді 242 депутати проголосували проти такої пропозиції уряду, і ми внесли в бюджет правку, що не потрібно підвищувати зарплату прокурорам. І уряд це врахував”, – заявила Підласа.

Також, далі взялися за премії суддям. Спочатку хотіла просто скоротити їх на 40%, але Уряд вирішив, що у 2025 році в країні буде значно більше важливих фінансових питань, які потрібно буде закривати. Саме тому, поки що в проєкті зовсім не передбачені премії суддям.

Було й ще одне зауваження, яке Уряд схвалив.

“У нас була принципова позиція щодо ліквідації Державного дорожнього фонду і спрямування усіх надходжень, фактично податків — акцизу, ввізного мита — до загального фонду держбюджету для того, щоб їх можна було використовувати на потреби оборони. І це теж, на щастя, уряд врахував”, – додала Підласа.

Також, в Україні більше не буде пенсій більших ніж 23 000 гривень. Роксолана Підласа зазначає, що такі пенсії й так мали зазвичай чиновники, ті ж прокурори та судді. Щодо простого населення, то таких осіб в цьому переліку майже не було.