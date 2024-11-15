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Тепер в Україні не буде великих пенсій: Уряд вніс низку важливих змін до проєкту державного бюджету на 2025 рік

Карел Тетяна15.11.2024

Наразі Уряд активно працює над розробкою проєкту бюджету на 2025 рік. Навколо нього було багато суперечок, адже в проєкті було безліч спірних питань. Наприклад, депутати довго не могли дійти до спільної думки стосовно того, чи доречними в Україні є пенсії розміром понад 24 000 гривень. Також, вирішили, що судді можуть комфортно почуватися й без премій, а прокурорам вирішили не підвищувати зарплату, хоча з самого початку таке було в планах. Про все це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Які правки внесено?

В першу чергу скасовано раніше анонсоване підвищення зарплат прокурорам.

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“Треба почати з найбільш скандальної історії — це запропоноване підвищення зарплат прокурорів. Тоді 242 депутати проголосували проти такої пропозиції уряду, і ми внесли в бюджет правку, що не потрібно підвищувати зарплату прокурорам. І уряд це врахував”, – заявила Підласа.

Також, далі взялися за премії суддям. Спочатку хотіла просто скоротити їх на 40%, але Уряд вирішив, що у 2025 році в країні буде значно більше важливих фінансових питань, які потрібно буде закривати. Саме тому, поки що в проєкті зовсім не передбачені премії суддям.

Було й ще одне зауваження, яке Уряд схвалив.

У нас була принципова позиція щодо ліквідації Державного дорожнього фонду і спрямування усіх надходжень, фактично податків — акцизу, ввізного мита — до загального фонду держбюджету для того, щоб їх можна було використовувати на потреби оборони. І це теж, на щастя, уряд врахував”, – додала Підласа.

Також, в Україні більше не буде пенсій більших ніж 23 000 гривень. Роксолана Підласа зазначає, що такі пенсії й так мали зазвичай чиновники, ті ж прокурори та судді. Щодо простого населення, то таких осіб в цьому переліку майже не було.

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Карел Тетяна15.11.2024
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