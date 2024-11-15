Капсули для прання: геніальний винахід чи загроза для білизни і пральної машинки  

Капсули для прання – це ефективні та зручні у використанні засоби, які давно полюбилися господиням. Однак не всі знають, яких правил потрібно дотримуватися під час прання із капсулами. Ці правила нескладні, але про них варто пам’ятати, щоб не пошкодити одяг чи пральну машинку.

Як правильно використовувати капсули для прання?

Спеціалісти стверджують, що обираючи капсули перш за все потрібно звернути увагу на їх склад. Там не повинно міститися токсичних компонентів, які можуть пошкодити тканину чи викликати алергію.

Є ще кілька важливих правил, про які не варто забувати, перучи із капсулами. А саме:

Для зберігання капсул належить обрати сухе місце, до якого не матимуть доступу діти чи домашні улюбленці. Не використувуйте пошкоджену капсулу, адже внаслідок контакту з повітрям склад речовини, що в ній міститься, міг зазнати змін. Обирайте капсули за типом тканини та температурою прання. Не використовуйте капсули для коротких циклів прання тривалістю 20-40 хвилин. За цей час капсула просто не встигне повністю розчинитися. Її залишки можуть залишитися на одязі, утворивши плями, чи навіть викликати поломку пральної машинки. Не періть із капсулами речі з делікатних тканин чи вовни. Існує ризик, що після такого прання ці речі просто підуть на смітник. Не варто перевантажувати пралку. Це завадить повному розчиненню капсули. Спершу кладіть у барабан пральної машинки капсулу, а вже потім складайте всю брудну білизну. Так вона швидше розчиниться та виконає всі обіцяні виробником функції.

Дотримуючись цих правил використання капсул для прання, ви отримаєте чисту та свіжу білизну, заразом уникнувши незрозумілих плям та пошкодження тканин. Крім того збережете пральну машинку від поломки, а себе – від зайвих витрат.