«Дія» продовжує дивувати нововведеннями: тепер з її допомогою буде легше влаштуватись на роботу

«Дія» впровадила нову функцію, яка полегшить українцям процес працевлаштування. Зокрема йдеться про бажаючих працювати у компанії Uklon. Державний застосунок спростить подачу документів, завдяки чому кандидати витрачатимуть значно менше часу на подачу заявки.

Як повідомили розробники застосунку «Дія», тепер, подаючи в Uklon заявку на працевлаштування, українці можуть скористатися шерингом документів. Тобто їм не доведеться заново фотографувати паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення тощо. Копії всіх цих документів вони зможуть надіслати працедавцю просто із державного застосунку.

Поділитися своїми документами з Uklon за допомогою «Дія» зовсім нескладно. Для цього потрібно виконати лише кілька кроків:

Реєструючись на Uklon Driver виберіть опцію «Додати дані через «Дія». З переліку потрібних для працевлаштування документів виберіть ті, які є у вас в «Дія». Натисніть на кнопку «Завантажити». Підтвердіть надсилання копій документів у самому застосунку. Якщо ви проходите реєстрацію з персонального комп’ютера потрібно буде за допомогою смартфона відсканувати QR-код, що з’явиться на екрані.

При цьому важливо перевірити, що в «Дія» справді є документи, копіями яких ви хочете поділитися з Uklon. Крім того повинен бути активований Дія.Підпис, адже без нього ви просто не зможете підтвердити шеринг документів.

Надіслану разом з усіма необхідними документами заявку розглянуть в Uklon та повідомлять результати. Проте увесь процес подачі заявки займе значно менше часу, адже більше не доведеться шукати по квартирі паспорт, ІПН, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та інші документи й влаштовувати їм фотосесію.

Варто зазначити, що шеринг документів для подачі заявки на працевлаштування в Uklon – далеко не перше нововведення «Дія» в цьому році. Команда розробників державного застосунку ледь не щомісяця додаємо нові послуги та сервіси. Зокрема у квітні було запущено «комплексний шеринг» – проект, що має на меті спростити обмін документами між банками, їх клієнтами та держреєстрами.