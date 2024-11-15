Повірять на слово: частину українців звільнили від обов’язку проходити перевірку лічильників

Частину українців звільнили від обов’язку проходити перевірку лічильників. Подані ними показники вважатимуться дійсними навіть якщо контролер не мав змоги оглянути лічильник та переконатися в його справності. Для кого з українських споживачів перевірка тепер не обов’язкова і чому?

Процедура перевірки приладів обліку спожитого газу, води та інших ресурсів ще донедавна була обов’язковою для кожного домогосподарства. Однак у звязку з війною в Кабміні вирішили це змінити.

Періодичний огляд лічильників контролерами – це рутинна, але вкрай необхідно процедура. Адже завдяки такій перевірці компанії, що надають споживачам різноманітні комунальні послуги, можуть переконатися, чи правильно прилад рахує кількість використаного ресурсу.

Нерідко трапляється, що під час такої перевірки контролери виявляють різноманітні порушення в роботі облікових приладів, через що їх показники не відповідають дійсності. Подекуди такі несправності були справою рук самих мешканців, які намагалися таким чином економити на газі, воді чи електриці.

І хоч ризик поломки лічильника чи шахрайства з боку самих споживачів залишається, члени Кабінету Міністрів все ж вирішили звільнити деяких українців від обов’язкових перевірок. Йдеться про мешканців тимчасово окупованих територій та зони бойових дій.

Відповідна постанова № 440, датована 7 квітня 2023 року, дозволяє українцям з таких регіонів відправляти показники неперевірених лічильників та оплачувати послуги постачальників згідно із поданими показниками. Список територій, жителі яких мають таку пільгу, постійно поновлює Міністерство реінтеграції.

Натомість решта українців, лічильники яких вчасно не пройшли перевірку, змушені платити за комуналку як споживачі, що не мають приладів обліку. Тобто оплату їм розраховують згідно із нормою споживання, що може залежати від площі квартири чи будинку, а також кількості людей, що там проживають. А ця норма часто буває більшою за реальні обсяги споживання домогосподарства.