В Украине планируют популяризировать отечественные товары: какая импортная продукция может исчезнуть из магазинов?

В Украине решили, что на полках магазинов и супермаркетов слишком много импортных продуктов. Это, мол, негативно влияет на их стоимость, а еще создает большую конкуренцию отечественным производителям. Чтобы бороться с этим, чиновники решили разработать программу “реального импортозамещения”. Планируется рассмотреть все категории продуктов, чтобы решить, что из этого можно активно заменять продукцией собственного производства. Таким образом, можно ожидать, что в ближайшее время на полках супермаркетов станет значительно больше товаров производимых в Украине. Начать планируют с рыбы.

Рыба у нас в основном импортная

В Министерстве аграрной политики заявили, что импортозамещение следует начать именно с рыбы. Мол, ее поставляют из-за границы больше всего. Только в прошлом году Украина закупила рыбы на 40 миллиардов гривен. Среди самой популярной рыбы хек, пангасиус, лосось, семга и т.д.

“Наша цель – изменить политику государственных закупок в пользу украинской рыбы. К примеру, в рационе ВСУ хек можно заместить толстолобом и белым амуром. У нас уже есть подтверждение главного диетолога Минздрава, что по энергетическим ценностям эти виды рыбы не уступают импортным. Это положительно отразится на платежном балансе страны, создаст дополнительный спрос на выращенную в Украине рыбу и даст толчок для развития отрасли”, — добавили в Минагрополитики.

В Правительстве отмечают, что патриотизм уместен повсюду и в экономике, в том числе.

Что еще могут заменить отечественным?

В Министерстве заявляют, что на самом деле в Украине много ресурсов и возможностей для того, чтобы создавать собственные продукты, которые не будут отличаться по качеству от иностранных. Конечно, некоторые продукты заменить невозможно, как, например, кофе, потому что он в Украине банально не растет. А вот все, что у нас есть, будут постепенно популяризировать, чтобы оно вытесняло импортные аналоги.