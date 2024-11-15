В Україні планують популяризувати вітчизняні товари: яка імпортна продукція може зникнути з магазинів?

В Україні вирішили, що на полицях магазинів та супермаркетів надто багато імпортних продуктів. Це, мовляв, негативно впливає на їх вартість, а ще створює велику конкуренцію для вітчизняних виробників. Щоб боротися з цим, урядовці вирішили розробити програму “реального імпортозаміщення”. Планують розглянути всі категорії продуктів, щоб вирішити, що з цього можна активно замінювати продукцією власного виробництва. Таким чином можна очікувати, що найближчим часом на полицях супермаркетів стане значно більше товарів вироблених в Україні. Розпочати планують з риби.

Рибу у нас здебільшого імпортна

В Міністерстві аграрної політики заявили, що імпортозаміщення варто розпочати саме з риби. Мовляв її постачають з-за кордону найбільше. Лише минулого року Україні закупила риби на 40 мільярдів гривень. Серед найпопулярнішої риби хек, пенгасіус, лосось, сьомга тощо.

“Наша мета – змінити політику державних закупівель на користь української риби. Наприклад, в раціоні ЗСУ хек можна замістити товстолобом і білим амуром. Ми вже маємо підтвердження головного дієтолога МОЗ, що за енергетичними цінностями ці види риби не поступаються імпортним. Це позитивно вплине на платіжний баланс країни, створить додатковий попит на вирощену в Україні рибу та дасть поштовх для розвитку галузі”, – додали у Мінагрополітики.

В Уряді зазначають, що патріотизм доречний всюди й в економіці в тому числі.

Що ще можуть замінити вітчизняним?

В Міністерстві заявляють, що насправді в Україні є багато ресурсів та можливостей для того, щоб створювати власні продукти, які не відрізнятимуться за якістю від іноземних. Звісно, деякі харчі замінити неможливо, як от, наприклад, каву, тому що вона в Україні банально не росте. А от все, що у нас є, будуть поступово популяризувати, щоб воно витісняло імпортні аналоги.