По 1000 гривен к пенсии: кто в декабре получит такую ​​доплату?

В Украине даже во время войны действуют различные надбавки и доплаты к пенсии и социальной помощи для уязвимых категорий населения. Правительство таким образом хочет поддержать тех, кто не имеет дополнительного дохода, имеет слишком низкие выплаты, или имеет дополнительные расходы в связи с особенностями здоровья, например, люди с инвалидностью. Так вот последние, а также нуждающиеся в постоянном уходе могут получить в декабре по 1000 гривен до своей основной пенсии. Рассказываем, как оформить доплату и кто конкретно имеет право.

Кто имеет право на доплату?

Данную доплату может получить ряд лиц, относящихся к следующим категориям.

Одинокие пенсионеры, то есть живущие сами и не имеющие близких родственников. Люди, которым больше 80 лет. Лица, получающие пенсию по возрасту.

И самый главный пункт — это лица, нуждающиеся в постоянном уходе из-за проблем со здоровьем.

Как оформить выплату?

Деньги не начисляются автоматически. Чтобы получить их, пенсионер должен написать заявление и подать его в одно из отделений Пенсионного фонда Украины. Кроме заявления, лицо должно предоставить паспорт, идентификационный код, выписку от Пенсионного Фонда о том, что оно еще не получало подобных доплат. Также нужно предоставить медицинское заключение о том, что лицо действительно нуждается в дополнительном уходе и не может обходиться без посторонней помощи.

Средства людям насчитают почти сразу после того, как заявление будет проработано и согласовано.

Финансирует данный проект государство, то есть средства будут выделены из государственного бюджета. Ежегодно размер этого пособия варьируется в зависимости от минимального прожиточного минимума. В этом году сумма доплаты составляет 944 гривны.