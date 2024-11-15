По 1000 гривень до пенсії: хто в грудні отримає таку доплату?

15В Україні навіть під час війни діють різноманітні надбавки та доплати до пенсії та соціальної допомоги для вразливих категорій населення. Уряд таким чином хоче підтримати тих, хто немає додаткового доходу, має надто низькі виплати, або ж має додаткові витрати у зв’язку з особливостями здоров’я, наприклад, люди з інвалідністю. Так от останні, а також ті, які потребують постійного догляду можуть отримати в грудні по 1000 гривень до своєї основної пенсії. Розповідаємо, як оформити доплату та хто конкретно має на не право.

Хто має право на доплату?

Цю доплату може отримати низка осіб, які належать до наступних категорій.

Одинокі пенсіонери, тобто ті що живуть самі та не мають близьких родичів. Люди, яким більше ніж 80 років. Особи, які отримують пенсі ю за віком.

І найголовніший пункт — це особи, які потребують постійного догляду через проблеми зі здоров’ям.

Як оформити виплату?

Гроша не нарахуються автоматично. Щоб отримати їх, пенсіонер повинен написати заяву та подати її у одне з відділень Пенсійного Фонду України. Крім заяви, особа має надати паспорт, ідентифікаційний код, виписку від Пенсійного Фонду про те, що вона ще не отримувала подібних доплат. Також потрібно надати медичний висновок про те, що особа дійсно потребує у додатковому догляді й не може обходитися без сторонньої допомоги.

Кошти людям нарахують майже відразу після того, як заява буде опрацьована та погоджена. Фінансує даний проєкт держава, тобто кошти будуть виділені з державного бюджету. Щороку розмір цієї допомоги варіюється залежно від мінімального прожиткового мінімуму. Цьогоріч сума доплати становить 944 гривні.