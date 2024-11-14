Економія проти зручності: концентрат чи готовий очисник для скла

Омивач для скла – ледь не найважливіший елемент в арсеналі кожного автомобіліста. Особливо взимку, коли він допомагає не тільки очистити лобове скло від бруду та покращити видимість, а ще й не дозволяє щіткам та усій очисній системі замерзнути. Проте деякі водії досі не визначилися, що краще: обрати готову рідину для очищення скла чи все ж таки концентрат?

У кожного з цих варіантів є свої плюси і мінуси, які потрібно врахувати, перш ніж прийняти остаточне рішення. Наприклад готовий очисник скла – більш простий у використанні. Його потрібно лише залити в бачок і все – можна користуватися. Там вже є всі необхідні компоненти у відповідних пропорціях і їх не потрібно розводити водою.

Натомість концентрат, хоч його і доведеться підготувати до використання, є більш економічно вигідним та практичним. Розбавляючи концентрат водою можна отримати значно більше очисника, ніж ви придбали б на ту саму суму. Крім того, розбавляючи концентрат водою (чи дистильованою водою), можна отримати рідину для очищення скла різної концентрації для різних погодних умов.

Є у концентрату ще одна відчутна перевага, яку також варто взяти до уваги. Концентрат часто продається у таблетках, які займають зовсім мало місця. Тож його можна зберігати у машині і завжди мати під рукою в разі потреби.

Обираючи рідину для очищення скла важливо також не помилитися із типом засобу. Адже зимові очисники зовсім не те саме, що літні. У них міститься етанол, завдяки якому лобове скло не замерзає і легше очищується від інею та снігу. Такі рідини зазвичай «працюють» при температурі до -20, а то й більше.

Та незалежно від того, оберете ви готовий очисник чи концентрат, варто перевірити, чи є в його складі метанол. Ця речовина токсична, тож засоби з її вмістом навіть не розглядаються. А ще краще, щоб засіб був сертифікований організацією DEKRA. Тоді ви можете бути впевнені у його ефективності та безпеці.