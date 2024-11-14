По 4500 грн каждому украинцу: Минсоц вводит новую денежную помощь

Правительство Украины, через Министерство социальной политики, планирует расширить программы социальной поддержки населения. Новые выплаты будут направлены на самые уязвимые категории граждан, которые больше всего нуждаются в помощи государства.

Кому будут предоставляться выплаты?

Предполагается, что выплаты будут получать такие категории населения.

Семьи с низкими доходами. Малообеспеченные семьи смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку для удовлетворения своих основных потребностей.

Многодетные семьи. Семьи с большим количеством детей получат дополнительные выплаты для обеспечения достойных условий жизни и воспитания детей.

Лица с инвалидностью. Люди с ограниченными возможностями смогут рассчитывать на увеличение социальных выплат для покрытия дополнительных расходов, связанных с их состоянием здоровья.

Лица, не имеющие права на пенсию. Граждане, которые не достигли пенсионного возраста или не имеют достаточного страхового стажа, также смогут получить государственную помощь.

Как будут рассчитываться выплаты для пенсионеров?

Для пенсионеров размер дополнительной выплаты будет зависеть от их страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем больше будет выплата. Размер выплаты будет рассчитываться по следующей схеме:

Стаж менее 10 лет: 53% от определенной базы.

Стаж от 10 до 20 лет: 62% от определенной базы.

Стаж от 20 до 30 лет: 70% от определенной базы.

Стаж более 30 лет: 88% от определенной базы.

Точная сумма, от которой будут отталкиваться при расчете выплат, пока не уточняется. Она будет зависеть от общего бюджета программы и других факторов. Возможно, будут установлены дополнительные критерии для получения выплат, например, размер дохода на члена семьи или наличие имущества. Подробная информация о том, как оформить выплаты, будет предоставлена позже.

Ожидается, что новые социальные выплаты помогут улучшить благосостояние наиболее уязвимых слоев населения Украины и обеспечить им достойный уровень жизни.

В то же время экономическая ситуация в стране остается сложной. Ожидается, что более 50% госбюджета будет финансироваться за счет западных партнеров.