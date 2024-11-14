По 4500 грн кожному українцю: Мінсоц запроваджує нову грошову допомогу

Уряд України, через Міністерство соціальної політики, планує розширити програми соціальної підтримки населення. Нові виплати будуть спрямовані на найвразливіші категорії громадян, які найбільше потребують допомоги держави.

Кому будуть надаватися виплати?

Передбачається, що виплати отримуватимуть такі категорії населення.

Сім’ї з низькими доходами. Малозабезпечені сім’ї зможуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку для задоволення своїх основних потреб.

Багатодітні сім’ї. Сім’ї з великою кількістю дітей отримають додаткові виплати для забезпечення гідних умов життя та виховання дітей.

Особи з інвалідністю. Люди з обмеженими можливостями зможуть розраховувати на збільшення соціальних виплат для покриття додаткових витрат, пов’язаних з їхнім станом здоров’я.

Особи, які не мають права на пенсію. Громадяни, які не досягли пенсійного віку або не мають достатнього страхового стажу, також зможуть отримати державну допомогу.

Як розраховуватимуться виплати для пенсіонерів?

Для пенсіонерів розмір додаткової виплати залежатиме від їхнього страхового стажу. Чим більший страховий стаж, тим більша буде виплата. Розмір виплати розраховуватиметься за такою схемою:

Стаж менше 10 років: 53% від певної бази.

Стаж від 10 до 20 років: 62% від певної бази.

Стаж від 20 до 30 років: 70% від певної бази.

Стаж більше 30 років: 88% від певної бази.

Точна сума, від якої відштовхуватимуться при розрахунку виплат, поки що не уточнюється. Вона залежатиме від загального бюджету програми та інших факторів. Можливо, будуть встановлені додаткові критерії для отримання виплат, наприклад, розмір доходу на члена сім’ї або наявність майна. Детальна інформація про те, як оформити виплати, буде надана пізніше.

Очікується, що нові соціальні виплати допоможуть покращити добробут найбільш вразливих верств населення України та забезпечити їм гідний рівень життя.

Водночас економічна ситуація в країні залишається складною. Очікується, що понад 50% держбюджету буде фінансуватися коштом західних партнерів.