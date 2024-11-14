Штраф до 34 тис грн: українських водіїв почнуть карати за «неправильні» двигуни

Українських водіїв незабаром почнуть штрафувати через занадто гучні двигуни. Про запровадження адміністративного покарання за таке порушення йдеться у законопроекті №9564. Створений групою депутатів під керівництвом Давида Арахамії, цей законопроект має на меті зменшити кількість автівок, що своїм гучним вихлопом порушують громадський спокій.

За словами Арахамії та його однодумців, деякі водії умисно тюнінгують свої двигуни, щоб їх автівки звучали більш «переконливо». Однак такий шум не лише порушує право громадян на тишу, а й створює перешкоди у роботі поліцейських та військових. Адже звук такого двигуна може нагадувати звуки різноманітної військової техніки, зокрема безпілотників.

Зачувши на вулиці звук автівки із надто шумним двигуном перехожі часто лякаються. У когось може навіть статися панічна атака, серцевий напад чи виникнути інша непередбачувана реакція. Тож водіям потрібно донести, що такі спецефекти у воєнний час є зайвими.

Згідно із новим законопроектом за перше гучне порушення водію доведеться заплатити 17 000 грн. Якщо ж він порушить «режим тиші» вдруге – штраф сягатиме 34 000 грн. Крім того у таких подвійних порушників можуть забрати водійські права на строк до півроку. Хоч у пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що позбавлення прав буде застосовуватись вкрай рідко, лише коли на те будуть переконливі причини.

До створення такого законопроекту депутати прийшли не випадково. Причиною стала велика кількість скарг від громадян, яких непокоять гучні звуки автівок, особливо вночі. Зокрема мешканці прифронтових міст часто плутають ці звуки зі звуками прильотів та ворожих дронів.

Законопроект про покарання водіїв за надто шумні двигуни ще у вересні внесли до порядку денного Верховної Ради. Зараз документ очікує на розгляд, який може відбутися навіть до кінця цього місяця.