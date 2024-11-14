Без автоцивілки та без штрафу: кого не можуть покарати за популярне правопорушення

Українським водіям добре відомо, що сідати за кермо автомобіля без діючої автоцивілки не варто. І справа не тільки в тому, що можуть виникнути проблеми із відшкодуванням у випадку ДТП. Відсутність страхового полісу – це правопорушення, за яке водію можуть виписати штраф. Та виявляється із цього правила є кілька винятків.

І справді, більшість водіїв, які не оформили або не встигли поновити автоцивілку, ризикують отримати штраф. В разі наявності простроченого полісу штраф складатиме 425 грн, якщо ж кермувальних взагалі його не має – 850 грн.

Однак, згідно із законом «Про обов’язкове страхування» № 1961-IV деякі автомобілісти можуть керувати транспортним засобом без автоцивілки. За це вони не отримують ані штрафу, ані будь-якого іншого покарання. До переліку таких осіб входять:

постраждалі під час участі у Революції Гідності;

люди, що отримали інвалідність через бойові дії;

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю I групи та ті, хто їх перевозить.

Всі перелічені категорії громадян можуть керувати транспортними засобами без страхового полісу. Але вони повинні мати при собі документ, який підтверджує право на таку пільгу. Після його пред’явлення поліція не зможе оформити штраф за відсутність автоцивілки.

Натомість особи з інвалідністю II групи, хоч і не можуть їздити без страхового полісу, мають право на суттєву знижку при його оформленні. За свою автоцивілку вони можуть заплатити на 50% менше і впевнено сідати за кермо, не боючись штрафів чи фінансових наслідків можливого ДТП.

Крім того особи з інвалідністю мають право безкоштовно паркуватися навіть на платних парковках, де завжди принаймні 10% мість відведено для таких автомобілістів. Доречі якщо на місці для інвалідів припаркується водій, що не належить до цієї категорії – йому випишуть штраф у розмірі від 1020 до 1700 грн.