Шахраї вигадали нову схему виманити гроші українців: тепер це букет квітів

В деяких країнах з’явилася нова хитра схема обману, яка вже викликає тривогу серед громадян. Експерти попереджають, що подібні махінації можуть з’явитися і в Україні. Шахраї вже почали видавати себе за кур’єрів квіткових служб, даруючи людям букети абсолютно безкоштовно. Натомість виманюють в довірливих громадян дані банківських карток чи одноразові паролі для підтвердження банківських операцій.

Деталі схеми

Через деякий час після такого “приємного сюрпризу” шахраї дзвонять “щасливчику” і, посилаючись на необхідність “звірки даних”, просять продиктувати код з SMS-повідомлення. Отримавши цю інформацію, аферисти одразу ж намагаються зняти гроші з банківської картки жертви або оформити на її ім’я кредит. На щастя, іноді банки встигають заблокувати такі операції.

Ця схема ґрунтується на так званій соціальній інженерії. Мошенники грають на довірливості людей, викликають у них позитивні емоції і таким чином спонукають до необдуманих дій.

Щоб убезпечити себе від подібних махінацій, фахівці радять ніколи не приймати подарунки від незнайомців, особливо якщо ви їх не замовляли. Це стосується не лише квітів, а й будь-яких інших презентів: солодощів, іграшок тощо.

Щоб уберегти себе від шахраїв, варто пам’ятати кілька простих правил:

Не довіряйте незнайомцям. Будьте обережні з пропозиціями, які здаються занадто гарними, щоб бути правдою.

Перевіряйте інформацію. Не поспішайте переходити за посиланнями та надавати свої персональні дані.

Не розголошуйте конфіденційну інформацію. Паролі, номери карток та інші особисті дані тримайте в таємниці.

Встановіть надійне програмне забезпечення. Антивіруси та файрволи допоможуть захистити ваш пристрій.

Будьте пильні. Шахраї постійно придумують нові способи обману, тому будьте уважні до будь-яких підозрілих дій.

Пам’ятайте, найкращий захист від шахраїв – це ваша обережність та здоровий глузд.