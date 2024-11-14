Нерухомість в Україні під ударом: чи очікує нас обвал ринку?

Очікується, що попит на нове житло в Україні скоротиться майже вдвічі через загрозу нових масштабних відключень електроенергії. Будівельні компанії прогнозують зниження попиту на 50%.

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Однак, представники будівельної галузі вважають, що це явище тимчасове. Вони припускають, що попит відновиться, як тільки ситуація з енергопостачанням стабілізується.

Крім того, нестабільність в енергосистемі може сповільнити темпи будівництва, особливо на об’єктах, які тільки розпочалися. Це може стосуватися до 40% всіх будівельних проектів.

Незважаючи на ці труднощі, експерти не прогнозують повної кризи на ринку нерухомості. Вони вважають, що хоча попит може знизитися, пропозиція також скоротиться, що збалансує ринок.

Директорка з продажу однієї з будівельних компаній зазначила, що хоча ринок може скоротитися, він не зупиниться повністю. На думку експертів, на попит впливатимуть не лише відключення світла, але й інші фактори, такі як безпека регіону та ціна житла.

Найбільший попит спостерігається на західні регіони України, де ситуація з безпекою більш стабільна. Покупці також звертають увагу на площу квартири та стадію будівництва.

Більшість покупців цікавляться невеликими квартирами економ або комфорт-класу, які вже майже готові до заселення. Вони також активно розглядають варіанти придбання житла в розстрочку за державною програмою єОселя.

Експерти зазначають, що покупці висувають жорсткі вимоги до умов розстрочки, зокрема, вимагають безвідсоткових програм з мінімальним першим внеском.

Більшість покупців житла (понад 80%) віддають перевагу безпеці та комфорту. Вони шукають житло на закритих територіях з цілодобовою охороною та розвиненою інфраструктурою, яка включає дитячі майданчики, спортивні зали, магазини та інші необхідні сервіси.

Девелопери стикаються з новими викликами, пов’язаними з енергетичною кризою. Для збереження попиту на житло їм необхідно зосередитися на безперебійному будівництві та забезпеченні високої якості об’єктів. Покупці ж, у свою чергу, все більше уваги приділяють безпеці та комфорту нового житла.