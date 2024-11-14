Недвижимость в Украине под ударом: ожидает ли нас обвал рынка?

Ожидается, что спрос на новое жилье в Украине сократится почти вдвое из-за угрозы новых масштабных отключений электроэнергии. Строительные компании прогнозируют снижение спроса на 50%.

Детали

Однако, представители строительной отрасли считают, что это явление временное. Они предполагают, что спрос восстановится, как только ситуация с энергоснабжением стабилизируется.

Кроме того, нестабильность в энергосистеме может замедлить темпы строительства, особенно на объектах, которые только начались. Это может касаться до 40% всех строительных проектов.

Несмотря на эти трудности, эксперты не прогнозируют полного кризиса на рынке недвижимости. Они считают, что хотя спрос может снизиться, предложение также сократится, что сбалансирует рынок.

Директор по продажам одной из строительных компаний отметила, что хотя рынок может сократиться, он не остановится полностью.

По мнению экспертов, на спрос будут влиять не только отключение света, но и другие факторы, такие как безопасность региона и цена жилья.

Наибольший спрос наблюдается на западные регионы Украины, где ситуация с безопасностью более стабильная. Покупатели также обращают внимание на площадь квартиры и стадию строительства.

Большинство покупателей интересуются небольшими квартирами эконом или комфорт-класса, которые уже почти готовы к заселению. Они также активно рассматривают варианты приобретения жилья в рассрочку по государственной программе еОселя.

Эксперты отмечают, что покупатели выдвигают жесткие требования к условиям рассрочки, в частности, требуют беспроцентных программ с минимальным первым взносом.

Большинство покупателей жилья (более 80%) предпочитают безопасность и комфорт. Они ищут жилье на закрытых территориях с круглосуточной охраной и развитой инфраструктурой, которая включает детские площадки, спортивные залы, магазины и другие необходимые сервисы.

Девелоперы сталкиваются с новыми вызовами, связанными с энергетическим кризисом. Для сохранения спроса на жилье им необходимо сосредоточиться на бесперебойном строительстве и обеспечении высокого качества объектов. Покупатели же, в свою очередь, все больше внимания уделяют безопасности и комфорту нового жилья.