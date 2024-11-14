Названо найзатребуванішу професію в Україні: скільки готові платити за цю роботу
У жовтні найбільшою популярністю серед українських роботодавців користувалися вакансії у сфері роздрібної торгівлі. За даними великого кадрового порталу, компанії розмістили 17 521 оголошення про пошук продавців, касирів та інших спеціалістів цієї галузі.
Найбільш затребувані професії в Україні у жовтні
Найбільше вакансій у таких сферах:
- Роздрібна торгівля. Лідером за кількістю вакансій стала сфера роздрібної торгівлі, де компанії шукали 17 521 нового співробітника.
- Гуртова торгівля та дистрибуція. Друге місце посіли вакансії у сфері гуртової торгівлі та дистрибуції, де було розміщено 10 171 оголошення.
- Готельно-ресторанний бізнес. Третє місце зайняв готельно-ресторанний сектор з 9868 вакансіями.
- Оборонна промисловість. Пропонується 6983 вакансії. Високий попит на фахівців у цій сфері обумовлений поточними подіями в країні та необхідністю підтримки оборонного потенціалу України.
- Шоу-бізнес, мистецтво, культура. Сфера розваг та культури зазнала скорочення, про що свідчать 163 вакансії.
- Дизайн. Наразі пропонується 40 вакансій для дизайнерів.
Тобто в Україні стабільний попит на робітничі професії.
Яка ситуація з зарплатами в Україні
Незважаючи на складну економічну ситуацію, українські роботодавці продовжують підвищувати рівень заробітних плат. За даними останніх досліджень, у жовтні середній розмір пропонованої зарплати зріс на 5% і склав 22 500 гривень.
Найбільше зростання зарплат спостерігалося у таких сферах:
- Сільське господарство. Зарплата зросла на 7%, досягнувши середнього показника у 24 000 гривень.
- Будівництво та культура. У цих сферах зарплата зросла на 6%, досягнувши відповідно 27 500 гривень та 21 500 гривень. Активне відновлення інфраструктури та пожвавлення культурного життя сприяли підвищенню заробітних плат.
- Логістика, медицина, фармацевтика, виробництво. У цих сферах зарплата зросла на 5%, досягнувши середнього показника у 21 000 – 22 500 гривень.
Найбільше зростання зарплат спостерігалося у Львівській області – на 1500 гривень, до 22 500 гривень. Також значне підвищення зарплат зафіксовано у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.
Цікавою тенденцією є готовність роботодавців брати на роботу людей без досвіду роботи та інвестувати в їхнє навчання. У деяких випадках молоді спеціалісти можуть розраховувати на зарплату від 35 000 гривень і вище. Це свідчить про те, що українські компанії шукають талановитих молодих людей і готові вкладати в їх розвиток.
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