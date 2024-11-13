Клієнт ПриватБанку став “дропом” в очах банку через позичені гроші

Одна з клієнток Привату днями поскаржилася на неправомірне блокування карти. У розділі коментарів на сайті Мінфіну вона описала свою ситуацію. За словами жінки, в певний момент вона просто виявила, що картка не працює й одразу звернулася до служби підтримки банку.

Працівники Привату спершу повідомили клієнтці, що блокування було здійснено через скаргу особи, яка переказувала їй кошти. Та потім змінили свої «свідчення» та сказали жінці, що карту заблокували за її власною заявкою. А коли громадянка спитала, чому вона досі не може отримати доступ до своїх коштів, отримала вкрай дивну відповідь: «Згідно внутрішніх правил банку».

На гнівний коментар клієнтки представники Привату відповіли, що наразі не фіксують жодних проблем із її картою. Тож вочевидь проблема була вирішена.

Серед скарг на сервіс Привату «в очі кидається» ще один цікавий коментар. В ньому чоловік розповідає, що банк не лише заблокував йому карту, а й назавжди припинив співпрацю, запідозривши у шахрайстві.

Клієнт позичив своїй знайомій велику суму коштів, переказавши їх із рахунку ПриватБанку. При цьому переказані кошти були перевіреними. Більша частина суми, що знаходилась на рахунку, була виручкою з продажу квартири. Громадянин надав банку всі підтверджуючі документи та сплатив податки. Тож гроші були абсолютно «чистими».

Попри це у ПриватБанку чомусь вирішили, що клієнт є «дропом», тобто особою що надає свою карту в користування іншим людям для «відмивання грошей». Йому заблокували рахунок та акаунт у Приват24. А у відповідь на скаргу повідомили, що банк прийняв остаточне й безповоротне рішення про розірвання договору. Тож тепер чоловіку доведеться вивести гроші зі свого рахунку і перейти на обслуговування до іншого банку.