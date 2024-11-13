Перевищення швидкості більше не злочин: чому українські суди масово виправдовують любителів «поганяти» 

В Україні водіям, звинуваченим у перевищенні швидкості, все частіше вдається уникнути покарання. Суди масово скасовують звинувачувальні вироки та відмовляються притягувати громадян до адміністративної відповідальності. Як же порушниками вдається уникнути покарання?

Варто зазначити, що мова йде про порушення швидкісного режиму, зафіксоване автоматичною дорожньою камерою. Під час такої фіксації акцент робиться на номерах автівки, яка перевищила швидкість. Саме їх найчіткіше видно на контрольному знімку з камери автоматичної фіксації.

На відміну від обличчя водія. Цій важливій деталі у МВС чомусь взагалі не надають значення. А варто було-б, адже саме з цієї причини порушникам зовсім не складно уникнути відповідальності за перевищення швидкості.

Після того, як власник зафіксованої камерою автівки отримує повідомлення про штраф, він йде до суду та подає апеляцію. Спираючись на принцип індивідуальної юридичної відповідальності, а також презумпції невинності такий водій без особливих зусиль домагається скасування штрафу. Адже наведені принципи передбачають трактування будь-яких сумнівів у інтерпретації закону на користь звинуваченого.

Фактично водій автівки, номери якої зафіксувала камера, може стверджувати, що за кермом був не він. І поліція нічого не зможе йому протиставити, адже доказів, що підтверджують чи спростовують його слова, у неї немає. Тож суд у такій ситуації встає на сторону оштрафованого водія та задовільняє всі його вимоги. А саме знімає з нього адміністративну відповідальність та скасовує виписаний штраф.

У поліції ж тільки розводять руками, адже в Україні поки що не існує більш досконалого способу ідентифікації таких порушників, ніж фіксація дорожньою камерою. Залишається лише сподіватися, що незабаром такі методи з’являться. Адже їздити одними дорогами з «гонщиками», які навіть не бояться покарання, вкрай небезпечно.