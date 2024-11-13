Українські оператори приємно дивують цінами: які найдешевші тарифи у Київстар, Vodafone та Lifecell

Українські мобільні оператори Київстар, Vodafone та Lifecell – це «три кита», на яких тримається зв’язок в Україні. Забезпечуючи українців якісними послугами навіть під час ракетних атак та перебоїв з електроенергією, вони вже давно зарекомендували себе як надійні надавачі послуг. Та особливо привабливим є те, що українські оператори постійно демонструють свою гнучкість до потреб абонентів, пропонуючи їм зручні та економічно вигідні тарифи.

Сьогодні ми розглянемо найбільш вигідні тарифні плани Київстар, Vodafone та Lifecell, й допоможемо вам обрати ідеальну пропозицію для себе.

Київстар

Одним із найдешевших тарифних планів компанії Київстар є LOVE UA Комфорт. Його вартість лише 140 грн на місяць. Цей тариф найкраще пасуватиме людям похилого віку, або тим, що мають інвалідність. Тариф LOVE UA Комфорт передбачає:

6 ГБ мобільного трафіку;

безліміт на дзвінки всередині мережі;

60 хв для дзвінків на номери інших операторів та міські номери;

60 СМС по Україні.

Також користувачі цього тарифного плану можуть обрати для себе одну «Суперсилу» у вигляді певної безкоштовної послуги.

В оператора є ще кілька недорогих тарифів з абонплатою 175 грн на місяць. Зокрема:

LOVE UA Магніт;

LOVE UA Магніт Контракт;

LOVE UA Світло Контракт;

ЛЮБОВ до батьків Домашній.

Vodafone

У Vodafone найекономічнішим є тариф Turbo у поєднанні з акцією «TurbоБезлім», який вартує лише 180 грн на місяць. В нього входить:

безлімітний інтернет + 5 ГБ в роумінгу;

400 хв по Україні + 400 хв за акцією «TurbоБезлім» у перших трьох пакетах;

безлімітні дзвінки на номери Vodafone.

Lifecell

У Lifecell мінімальна вартість пакету послуг в порівнянні з рештою українських операторів є найнижчою. Тарифний план Просто Лайф коштує лише 90 грн на місяць. Він передбачає:

8 ГБ інтернету;

300 хв на дзвінки по Україні;

безліміт на номери Lifecell.

Цей тариф також дозволяє безкоштовно користуватися деякими додатками та освітніми ресурсами. До того ж абонентам, що обрали план Просто Лайф, дозволено безкоштовно «роздавати» інтернет.

Ще один тариф оператора із такою ж вартістю – це Ґаджет Безпека. Однак тут за 90 грн можна придбати пакет послуг не на 1, а на цілих 3 місяці. До нього входить: