Українські оператори приємно дивують цінами: які найдешевші тарифи у Київстар, Vodafone та Lifecell
Абоненти отримують доступ до безлімітного зв'язку, СМС та інтернету за оплату від 90 грн на місяць.
Українські мобільні оператори Київстар, Vodafone та Lifecell – це «три кита», на яких тримається зв’язок в Україні. Забезпечуючи українців якісними послугами навіть під час ракетних атак та перебоїв з електроенергією, вони вже давно зарекомендували себе як надійні надавачі послуг. Та особливо привабливим є те, що українські оператори постійно демонструють свою гнучкість до потреб абонентів, пропонуючи їм зручні та економічно вигідні тарифи.
Сьогодні ми розглянемо найбільш вигідні тарифні плани Київстар, Vodafone та Lifecell, й допоможемо вам обрати ідеальну пропозицію для себе.
Київстар
Одним із найдешевших тарифних планів компанії Київстар є LOVE UA Комфорт. Його вартість лише 140 грн на місяць. Цей тариф найкраще пасуватиме людям похилого віку, або тим, що мають інвалідність. Тариф LOVE UA Комфорт передбачає:
- 6 ГБ мобільного трафіку;
- безліміт на дзвінки всередині мережі;
- 60 хв для дзвінків на номери інших операторів та міські номери;
- 60 СМС по Україні.
Також користувачі цього тарифного плану можуть обрати для себе одну «Суперсилу» у вигляді певної безкоштовної послуги.
В оператора є ще кілька недорогих тарифів з абонплатою 175 грн на місяць. Зокрема:
- LOVE UA Магніт;
- LOVE UA Магніт Контракт;
- LOVE UA Світло Контракт;
- ЛЮБОВ до батьків Домашній.
Vodafone
У Vodafone найекономічнішим є тариф Turbo у поєднанні з акцією «TurbоБезлім», який вартує лише 180 грн на місяць. В нього входить:
- безлімітний інтернет + 5 ГБ в роумінгу;
- 400 хв по Україні + 400 хв за акцією «TurbоБезлім» у перших трьох пакетах;
- безлімітні дзвінки на номери Vodafone.
Lifecell
У Lifecell мінімальна вартість пакету послуг в порівнянні з рештою українських операторів є найнижчою. Тарифний план Просто Лайф коштує лише 90 грн на місяць. Він передбачає:
- 8 ГБ інтернету;
- 300 хв на дзвінки по Україні;
- безліміт на номери Lifecell.
Цей тариф також дозволяє безкоштовно користуватися деякими додатками та освітніми ресурсами. До того ж абонентам, що обрали план Просто Лайф, дозволено безкоштовно «роздавати» інтернет.
Ще один тариф оператора із такою ж вартістю – це Ґаджет Безпека. Однак тут за 90 грн можна придбати пакет послуг не на 1, а на цілих 3 місяці. До нього входить:
- 150 МБ трафіку на день;
- 15 хв на дзвінки абонентам Lifecell щодня;
- 15 СМС на день.
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