Чергові нововведення для українських водіїв: що зміниться з 1 січня 2025 року

На українських водіїв чекають чергові нововведення. Вони стосуватимуться страхових сум, що виплачуються в разі ДТП. Ці суми почнуть поступово наближувати до встановлених у країнах Євросоюзу. Перше підвищення страховок відбудеться вже з 1 січня 2025 року. Зміняться також суми відшкодувань за європротоколом. Відповідний закон вже ухвалено.

Як зміняться страхові ліміти?

Ухвалений українським парламентом документ передбачає поступове підвищення сум страхування до європейських лімітів, зафіксованих у Директиві 2009/103/ЄС. Сьогодні максимальна сума яку можна отримати в якості відшкодування після ДТП становить:

за шкоду майну – 160 000 грн на одного постраждалого (800 000 грн на випадок);

за шкоду здоров’ю – 320 000 грн на постраждалого.

Та вже з 1 січня ці суми зростуть ледь не вдвічі. А саме:

за пошкоджене майно – до 250 000 грн (1,25 млн грн на випадок);

за завдання шкоди здоров’ю – до 500 000 грн (5 млн грн на випадок).

Але й це ще не все. Рівно через рік, 1 січня 2026 року, відбудеться чергове підвищення страхових сум. А якщо до того часу в Україні закінчиться війна та буде скасовано воєнний стан, за шкоду здоров’ю, отриману внаслідок ДТП українцям платитимуть до 1 млн грн на особу. Натомість сума страховки на подію становитиме 20 млн грн. Що ж стосується відшкодування за майнові збитки, ліміти на одну особу скасують. Буде розраховуватися лише сума на подію, яка становитиме від 2 млн грн.

Що буде з європротоколом?

Новий закон також змінить суми страховок за ДТП, що були оформлені з допомогою європротоколу. Раніше на відшкодування за європротоколами було встановлено обмеження в сумі 80 000 грн. Та з 1 січня його скасують й постраждалі зможуть отримувати відшкодування в повному обсязі. Проте тут є одне «але»: отримання повної страхової суми буде можливим лише якщо НБУ не встановить свій власний ліміт на такі виплати.