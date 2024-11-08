Ви будете здивовані: науковці розповіли, навіщо собаки крутяться перед тим як лягти

Багато власників собак, напевно, помічали одну дивну особливість своїх улюбленців: перед тим, як лягти спати, вони часто ходять колами на обраному місці. Чому ж наші чотириногі друзі так чинять? Виявляється, цей нібито безглуздий ритуал має цілком логічне пояснення.

Пояснення поведінки

Чому наші собаки перед сном крутяться? Відповідь криється у глибинах їхньої генетичної пам’яті. Дикі предки собак, вовки, готуючи місце для відпочинку, витоптували траву, створюючи собі більш м’яке і безпечне ложе. Цей інстинкт, хоч і втратив своє практичне значення в умовах домашнього утримання, все ще зберігся у наших улюбленців. Навіть лежачи на м’якій підстилці, собаки інтуїтивно повторюють цей ритуал, заспокоюючись і готуючись до сну.

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