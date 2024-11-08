Не тільки відстрочка від мобілізації: молоді до 26 дадуть нові преференції

Еще раньше в Правительстве решили, что жилье должно быть более доступным. И действительно, в Украине очень сложно молодой семье приобрести свою собственную квартиру даже если речь идет о небольшой площади и, например, долевом участии. Высокие проценты, отсутствие лояльных программ для ипотеки и низкие зарплаты – все это никак не настраивало на то, чтобы брать жилье в кредит. Однако сейчас в стране действует программа єОселя. Сначала она была создана для того, чтобы люди, потерявшие жилье из-за войны могли приобрести новое гораздо быстрее. Затем программу усовершенствовали и продолжают это делать. К примеру, сегодня очень доступные условия создали для молодых людей. Им предлагают купить жилье с минимальным первым взносом.

Кратко о новых условиях

Вообще программа єОселя отличается тем, что можно купить жилье с небольшим первым взносом. Под программу подпадает как первоначальное, так и вторичное жилье. А еще покупатель может рассчитывать на маленькие годовые проценты. И чем меньше срок рассрочки, тем ниже будут проценты.

Теперь молодежь в возрасте до 26 может купить жилье по этой программе с первоначальным взносом 10% от стоимости жилья. Напомним, ранее этот взнос был 20%. Простотой отличается и оформление такой сделки. Все можно сделать через “Дию”.

“С 4 ноября заработали изменения в єОселе, и теперь все украинцы в возрасте до 26 лет (25 включительно) могут воспользоваться уменьшенным размером первого взноса. А именно – 10% минимальный взнос. До этого действовали стандартные условия 20%, соответственно это улучшение для молодежи уже действует”, — заявил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

Среди других условий ипотеки:

Максимальный период – 20 лет. Базовая ставка – 7%, если ипотека на 10 лет. С 11 года ставка растет до 10%. Есть льготная категория лиц (военные, медики, ученые), для которых ставки 3% и 6% соответственно.

“Сфокусировали программу на первичном рынке, это жилье – квартиры, дома, сданные в эксплуатацию не старше трех лет. То есть это новостройки относительно. Но для ВПЛ расширена возможность получать до 10 лет жилье. И для всех льготных категорий для прифронтовых территорий можно приобрести жилье в возрасте до 10 лет“, — рассказал Андрей Телюпа.