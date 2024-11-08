Не тільки відстрочка від мобілізації: молоді до 26 дадуть нові преференції

Ще раніше в Уряді вирішили, що житло має бути значно доступнішим. А й справді, в Україні дуже складно молодій родині придбати свою власну квартиру навіть якщо мова йде про невелику площу та, наприклад, дольову участь. Високі відсотки, відсутність лояльних програм для іпотеки й низькі зарплати — все це ніяк не налаштовувало на те, щоб брати “житло в кредит”. Проте зараз в країні діє програма єОселя. Спочатку вона була створена для того, щоб люди, які втратили житло через війну могли придбати нове значно швидше. Потім програму вдосконалили й наразі продовжують це робити. Наприклад, сьогодні дуже доступні умови створили для молодих людей. Їм пропонують купити житло з мінімальним першим внеском.

Коротко про нові умови

Взагалі програма єОселя відрізняється тим, що можна купити житло з невеликим першим внеском. Під програму підпадає як первинне, так і вторинне житло. А ще покупець може розраховувати на невеликі річні відсотки. Й чим менший термін розтермінування, тим нижчими будуть відсотки.

Наразі, молодь у віці до 26 може купити житло по цій програмі з початковим внеском 10% від вартості житла. Нагадаємо, що раніше цей внесок був 20%. Простотою відрізняється й оформлення такої угоди. Все можна зробити через Дію.

“З 4 листопада запрацювали зміни до єОселя, і тепер всі українці віком до 26 років (25 включно) можуть скористатися зменшеним розміром першого внеску. А саме – 10% мінімальний внесок. До цього діяли стандартні умови 20%, відповідно це покращення для молоді вже діє”, – заявив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Серед інших умов іпотеки:

Максимальний період — 20 років. Базова ставка — 7%, якщо іпотека на 10 років. З 11 року ставка зростає до 10%. Є пільгова категорія осіб (військові, медики, науковці) для яких ставки 3% і 6% відповідно.

“Сфокусували програму на первинному ринку, це житло — квартири, будинки, які здані в експлуатацію не старше трьох років. Тобто це новобудови відносно. Але для ВПО розширена можливість отримувати до 10 років житло. І для всіх пільгових категорій для прифронтових територій також можна придбати житло віком до 10 років”, – розповів Андрій Телюпа.