Вы будете удивлены: ученые рассказали, зачем собаки крутятся перед тем как лечь

Многие владельцы собак наверняка замечали одну странную особенность своих любимцев: перед тем, как лечь спать, они часто ходят кругами на выбранном месте. Почему же наши четвероногие друзья так поступают? Оказывается, этот якобы бессмысленный ритуал имеет вполне логичное объяснение.

Объяснение поведения

Почему наши собаки перед сном крутятся? Ответ кроется в глубинах их генетической памяти. Дикие предки собак, волки, готовя место для отдыха, вытаптывали траву, создавая себе более мягкое и безопасное ложе. Этот инстинкт, хоть и утратил свое практическое значение в условиях домашнего содержания, все еще сохранился у наших любимцев. Даже лежа на мягкой подстилке, собаки интуитивно повторяют этот ритуал, успокаиваясь и готовясь ко сну.

Интересные факты о собаках