В Укрзалізниці назвали найпопулярніший потяг: квитки на нього розлітаються наче «гарячі пиріжки»

В Укрзалізниці розповіли, який потяг був найпопулярнішим у жовтні. Ним виявився потяг №128 сполученням Запоріжжя – Львів. Протягом місяця він встиг перевезти більш ніж 53 тисяч пасажирів. Вартість квитків на цей потяг стартує від 276 грн.

За даними Укрзалізниці, крім Запорізького, до топ-3 найпопулярніших потягів увійшли також швидкісні поїзди сполученням Київ – Перемишль. А саме:

№705/706 Київ – Перемишль, який у жовтні перевіз понад 51 тисячу пасажирів;

№715/716 Київ – Перемишль, яким скористались близько 48 тисяч пасажирів.

Цікаво, що у трійці лідерів ці потяги залишаються ще з вересня. Щоправда тоді ними скористалася дещо менша кількість пасажирів:

№128 Запоріжжя – Львів, близько 50 тисяч осіб;

№705/706 Київ – Перемишль, 49 тисяч;

№715/716 Київ – Перемишль, 46 тисяч.

Що ж стосується найпопулярнішого маршруту, яким подорожують українці, ним став маршрут Львів – Київ – Львів. Із 1 по 31 жовтня потягами, що курсують між цими двома містами, скористалося понад 125 тисяч осіб.

У загальному ж Укрзалізниця в жовтні перевезла близько 2,3 мільйона пасажирів, перевершивши показники вересня аж на 100 тисяч. В компанії також зауважили, що у 2024 році українці значно більше подорожували залізницею, ніж у 2023-му. Зокрема із січня по жовтень поточного року потяги Укрзалізниці перевезли на 12,7% більше пасажирів, ніж за той самий період торік.

Яка вартість квитків на потяг Запоріжжя – Львів?

Квитки на найпопулярніший потяг осені 2024 року стартують від 276 грн. Зокрема вартість проїзду становить:

у плакартних вагонах – 276,91 грн;

у купейних – 429,23 грн.

Ця сума включає постільну білизну. Окрім того пасажири можуть одразу додати до квитка вартість гарячого напою, додаткового місця для об’ємного багажу, тварини чи апаратури.

Однак в Укрзалізниці попереджають: потяг користується великою популярністю, тож квитки варто купувати заздалегідь. Тим більше, що придбати проїзні документи зараз можна просто зі свого смартфона завдяки додатку Укрзалізниці або мобільному застосунку Приватбанку.