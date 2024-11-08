На кількох АЗС продавали «бодягу» замість пального: що загрожує шахраям

На заправках Чернівецької області клієнтам продавали фальсифіковане пальне. Організатора злочинної схеми вже виявили і незабаром судитимуть. В якості покарання він отримає штраф на суму від 85 тис. до 170 тис. грн, а увесь вилучений фальсифікат підлягає утилізації.

Інформація про продаж на кількох чернівецьких заправках «бодяги» замість справжнього пального надійшла у Бюро економічної безпеки (БЕБ). Як розповіли уповноважені працівники БЕБ:

Громадянин, що підозрюється в даному злочині, організував продаж фальсифікату на двох АЗС;

Згідно з висновками експертизи вилучені на цих заправках паливно-мастильні матеріали не відповідали державним стандартам.

Під час обшуків на підконтрольних підозрюваному заправках слідчі вилучили реєстраційно-дозвільні документи на пальне, гроші, комп’ютерну техніку та чорнові записи. Натомість обсяги конфіскованого фальсифікату склали 8 тонн.

За продаж фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів організатору схеми оголосили про підозру. Його судитимуть за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України.

Де ще продають фальсифіковане пальне?

Проблеми із фальсифікатом спостерігаються не лише у Чернівцях. Найчастіше про продаж нелегального пального повідомляють львів’яни. Зокрема у вересні правоохоронці нарахували у Львівській області 98 нелегальних заправок, що торгують «бодягою» замість сертифікованого якісного пального. Загалом же по країні таких АЗС налічується близько 400.

Окрім Львівської області чимало заправок, що грішать продажем фальсифікованого пального, знаходяться:

на Одещині – 42 заправки;

Івано-Франківщині – 41 АЗС;

Київщині – 31 АЗС;

Дніпропетровщині – 29 заправних станцій;

Миколаївщині – 28 заправок;

Харківщині – 27 АЗС.

Таку інформацію надали у Нафтогазові Асоціації України. Там також зазначили, що робота нелегальних заправок негативно впливає на економіку країни, адже його продавці не платять податків. Крім того легальні продавці пального стають неконкурентоспроможними, адже не можуть змагатися із низькими цінами на фальсифікат. Не кажучи вже про те, що контрафактне паливо може становити загрозу для тих, хто з ним взаємодіє та заправляє ним свої автівки.