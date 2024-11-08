Українцям приходять платіжки за газ з нереальними показниками: «Нафтогаз» дав пояснення

Клієнти «Нафтогазу» масово отримують так звані «нульові» платіжки. У квитанціях вказано, що споживач використав 0 або, в кращому випадку, 1 кубометр газу за місяць. І це при тому, що більшість українців, які отримують такі платіжки, регулярно передають показники своїх газових лічильників.

На неправдиві платіжки українці масово скаржиться на офіційній Facebook-сторінці «Нафтогазу». Кількість негативних коментарів більшає з кожним днем.

Цікаво, що раніше у «Нафтогазу» також виникали проблеми із обчисленнями. Але тоді кількість спожитих кубів та відповідно суму оплати завищували. Тепер же все змінилось з точністю до навпаки.

Споживачі стурбовані і не знають, як їм діяти: оплачувати газ за отриманими квитанціями чи за кількістю реально спожитого ресурсу. Адже якщо не платити за «блакитне паливо» по лічильнику, пізніше у «Нафтогазі» можуть виявити помилку й перерахувати дані по споживанню. В такому разі тим, хто протягом деякого часу отримував «нульві платіжки», прийде сповіщення про чималий борг.

Варто зазначити, що неправильні платіжки українці отримують навіть після того, як до них навідуються контролери та роблять фото лічильників. Хоча теоретично після такої перевірки проблему із обчисленням спожитого газу оператор міг би вже усунути.

В самому «Нафтогазі» повідомили, що причиною помилок у платіжках є збій програми й пообіцяли якнайшвидше розв’язати цю проблему. А споживачам порадили платити за газ по лічильнику, не зважаючи на цифри, які вони бачать у платіжках.

Нагадаємо, що обліком газу займається не сам «Нафтогаз», а оператори газорозподільних систем. Саме до них надходять показники лічильників від споживачів. Тож якщо вам постійно надходять неправильні платіжки, варто звернутися до свого оператора ГРМ. Можливо проблема саме в його помилці, а не у прорахунках «Нафтогазу».