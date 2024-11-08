Де розмістити Wi-Fi роутер: популярні поради виявились не ефективними

Навіть обираючи тарифний план із найшвидшим інтернетом, користувачі можуть розчаруватися у послугах свого оператора. І справа зовсім не в поганому сервісі, а в неправильно розміщеному Wi-Fi роутері.

Про вплив локації маршрутизатора на якість сигналу постійно згадують профільні спеціалісти. Однак на цю тему також існує чимало міфів, яким охоче вірять дилетанти. Сьогодні ми згадаємо про кілька таких міфів та дамо вам справді дієві поради щодо правильного розміщення роутера.

Міф 1: Встановлювати роутер найкраще у кутку

Поставивши маршрутизатор у куток кімнати ви звільните простір та зробите інтер’єр охайнішим. Однак на якість інтернету це вплине не найкращим чином. Хоча б тому, що таке розміщення зменшить радіус дії сигналу. Найкраще розміщувати маршрутизатор саме по центру приміщення, щоб сигнал вільно поширювався в усі боки.

Міф 2: Найкраще місце для маршрутизатора – це підлога

Це також лише міф. Адже сигнал від Wi-Fi роутера поширюється не тільки в боки і вгору, але й вниз. Тож краще розмістити його на певній висоті, наприклад на столі чи книжкові полиці.

Міф 3: Розміщення біля вікна збільшить радіус дії роутера в рази

А тут все з точністю до навпаки. Скло буде відбивати сигнал, тож якість та швидкість інтернету в приміщенні лише погіршиться. До того ж маршрутизатор почне регулярно перегріватися від прямого впливу сонячних променів. Краще поставити роутер туди, де немає ані скла, ані дзеркал.

Міф 4: Маршрутизатор потрібно покласти серед іншої техніки

Не найкраще рішення. Інші пристрої будуть створювати серйозні перешкоди для сигналу маршрутизатора. Особливо якщо вони працюють із Wi-Fi роутером на тій самій частоті 2,4 ГГц. На практиці краще встановити роутер щонайменше за 3 м від іншої техніки, якщо звісно площа приміщення це дозволяє.

Міф 5: Меблі – не перешкода для сигналу

Оце вже точно неправда. Шафи, книжкові полиці та інші громіздкі меблі й предмети інтер’єру добряче «псують» сигнал. Тож якщо прибрати їх неможливо, розмістіть роутер якнайвище, щоб сигнал обходив перешкоди.

Міф 6: Wi-Fi роутер працюватиме краще з підвалу чи горища

Ні, ні і ще раз ні. Розмістивши маршрутизатор у підвальному приміщенні чи на горищі будинку ви значно зменшите зону його покриття. Якщо вам необхідно, щоб сигнал у будинку поширювався рівномірно, найкращий вихід – встановити ретранслятор. Це допоможе забезпечити рівномірне покриття в усіх приміщеннях вашої оселі.

Міф 7: Сигнал Wi-Fi «не боїться» води

Навпаки, вода поглинає сигнал і суттєво його послаблює. Саме тому спеціалісти не радять розміщувати роутер біля акваріуму, ванної кімнати чи інших приміщень та об’єктів, пов’язаних із водою. До того ж при такому встановленні маршрутизатора не виникатиме ризику його поломки через потрапляння крапель води.