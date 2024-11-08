Багатьом пенсіонерам можуть припинити виплату пенсій: кому це загрожує?

Під час війни в Україні з’явилася низка оновлень. Торкнулись вони й пенсіонерів та зокрема нарахування пенсій. Тепер особам пенсійного віку знову потрібно періодично проходити ідентифікацію, в протилежному випадку виплату пенсій буде призупинено. Раніше проходити ідентифікацію не потрібно було. Це відбувалося автоматично, коли листоноша вручав пенсію особі, або коли особа приходила переоформлювати карточку для пенсійних виплат, тому що, наприклад, термін старої картки закінчився. Зараз під час війни, картки продовжують автоматично. А також багато людей покинули свої домівки через війну і не завжди відомо в Україні вони, чи ні.

«Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв’язку з Covid-19. Наразі цю вимогу відновлено і для них», — йдеться у повідомленні ПФУ.

Як пройти ідентифікацію?

Пройти верифікацію можна як онлайн, так і офлайн. В обох випадках процедура дуже проста. Якщо ви хочете пройти верифікацію онлайн, то можете зробити це через відеоконференцію на електронному порталі Пенсійного фонду України. Якщо маєте можливість пройти верифікацію офлайн, то можете зробити це завітавши у будь-яке відділення Ощадбанку або Пенсійного Фонду. Якщо ви закордоном, то пройти верифікацію можна в дипломатичному представництві України в тій країні в якій ви знаходитесь. Загалом процедура триває кілька хвилин і її мета підтвердити, що особа жива й саме вона отримує пенсію, а не хтось замість неї.

Якщо не пройти верифікацію вчасно, пенсію буде заморожено до того моменту, допоки ви не заявите про себе. Також виплати можуть заморозити, якщо особа не забирає їх протягом року. Потім, щоб повернути кошти, потрібно буде писати заяву у ПФУ.