Новая помощь от ООН: кто из украинцев может оформить денежную выплату?

Организация объединенных наций уже не впервые объявляет о денежной помощи для украинцев, которые в ней больше всего нуждаются. Обычно эта организация выплачивает средства не только внутренне перемещенным лицам, чем и выделяется среди других. ООН выплачивает средства нуждающимся независимо от того, в каком регионе Украины они проживают. Накануне зимы также анонсирована новая выплата, которую смогут получить лица, не имеющие права на пенсию, а также дети и взрослые с инвалидностью.

Условия получения помощи

Об этой выплате сообщили в Министерстве социальной политики Украины. Говорят, что на этот раз денежная помощь будет выплачиваться следующим лицам:

Проживающим в зоне активных боевых действий или на территории приближенной к линии фронта. Тем, кто получает социальную помощь, которая меньше 3 250 гривен в месяц. На момент получения пособия не получают других выплат от международных или украинских благотворительных организаций.

Также помощь не начислят тем лицам, которые получают выплату ВПЛ.

Что касается размера пособия, то оно для каждого будет индивидуальным. Это будет разница между суммой 3250 гривен и той помощью, которую уже получает лицо. Например, если человек получает 2000 пособий, то ООН доплатит дополнительно еще 1250 гривен. Люди будут получать такие доплаты в течение шести месяцев. В общей сложности на эту программу выделено 284 миллиона гривен.

Деньги людям будут поступать на их банковские счета либо адресно, либо посредством Укрпочты. В общем, каждый получит денежные средства тем способом, которым получает и свою ежемесячную социальную помощь.

Если раньше эта помощь была ориентирована только на пожилых, то сейчас ее расширили, чтобы помогать лицам с инвалидностью. Таким образом, целевая аудитория, на которую рассчитана выплата, увеличилась на 750 тысяч украинцев.