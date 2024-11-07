Нова допомога від ООН: хто з українців може оформити грошову виплату?

Організація об’єднаних націй вже не вперше оголошує про грошову допомогу для українців, які її найбільше потребують. Зазвичай ця організація виплачує кошти не лише внутрішньо переміщеним особам, чим й виділяється з-поміж інших. ООН виплачує кошти потребуючим не залежно від того у якому регіоні України вони проживають. Напередодні зими теж анонсовано про нову виплату, яку зможуть отримати особи, що не мають права на пенсію, а також діти та дорослі з інвалідністю.

Умови отримання допомоги

Про цю виплату повідомили у Міністерстві соціальної політики України. Кажуть, що цього разу грошову допомогу виплачуватимуть наступним особам:

Тим, хто проживає в зоні активних бойових дій або на території наближеній до лінії фронту. Тим, хто отримує соціальну допомогу, яка менша ніж 3 250 гривень у місяць. На момент отримання допомоги не отримують інших виплат від міжнародних, чи українських благодійних організацій.

Також, допомогу не нарахують тим особам, які отримують виплату ВПО.

Щодо розміру допомоги, то вона для кожного буде індивідуальною. Це буде різниця між сумою 3 250 гривень та тією допомогою, яку вже отримує особа. Наприклад, якщо особа отримує 2000 допомоги, то ООН доплатить додатково ще 1250 гривень. Люди отримуватимуть такі доплати протягом шести місяців. Загалом на цю програму виділено 284 мільйони гривень.

Гроші людям поступатимуть на їх банківські рахунки або адресно, чи за допомогою Укрпошти. Загалом, кожен отримає кошти тим способом, яким отримує й свою щомісячну соціальну допомогу.

Якщо раніше ця допомога була зорієнтована лише на літніх людей, то зараз її розширили, щоб допомагати особам з інвалідністю. Таким чином цільова аудиторія, на яку розрахована виплата, збільшилась на 750 тисяч українців.