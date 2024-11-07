Стало известно, как долго продлятся зимние каникулы в украинских школах

Учебный процесс в украинских школах очень не прост, ведь на него влияет не только война, но и проблемы с электроэнергией и отоплением. Во многих регионах дети с начала войны учатся дистанционно, на западе и в центре страны чаще посещают школу, однако зимой это может быть проблематично, если будут происходить систематические отключения света. В связи с такой нестабильной ситуацией Министерство образования и науки дает школам только общие рекомендации по организации учебного процесса. Остальные нюансы каждая школа имеет право решать самостоятельно. Сюда входят и каникулы и их продолжительность.

Что рекомендуют в Министерстве?

В Министерстве образования и науки заявили, что учебный год 2024-2025 должен продолжаться с 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. За это время школы имеют право организовать осенние, зимние и весенние каникулы. Однако период и продолжительность каникул каждая школа устанавливает самостоятельно. Следовательно, некоторые школьники отдыхали в конце октября (одну неделю), тогда как другие учились и получат больше выходных зимой.

В целом, рекомендации по зимним каникулам школам тоже поступили. В Министерстве образования и науки отмечают, что уместно было бы провести каникулы с 30 декабря 2024 по 10 января 2025 года. Это многих удивило, ведь выходит, что в течение рождественских праздников школьники будут учиться. Напомним, что Украина уже празднует Рождество по новому календарю (25 января). Хотя опять же решение, когда выходить на каникулы, каждая школа должна принять самостоятельно.

Дети массово выезжают с родителями за границу

Директора нескольких школ поделились печальной статистикой, что за последние несколько месяцев значительно увеличилось заявлений о прекращении обучения в школе из-за выезда за границу. Это касается учащихся совершенно разных классов, а в частности старшеклассников, причем не только ребят, но и девушек.

Также по прогнозам экспертов в этом году рекордно уменьшится количество детей, которые будут сдавать Национальный мультипредметный тест. Все потому, что ученики не планируют поступать на обучение в украинские высшие учебные заведения.